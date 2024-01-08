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Усик показал, как готовится к бою с Фьюри

  • 8.01.2024, 23:28
Усик показал, как готовится к бою с Фьюри

Поединок за звание первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе пройдет 17 февраля.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) приступил к подготовке к бою против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Усик опубликовал одно из упражнений с гирями на своей странице в Instagram.

«Порхай, как бабочка, поднимай, как зверь», – написал Александр.

Поединок за звание первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе пройдет 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее боксеры планировали встретиться 23 декабря, но команда Фьюри захотела перенести бой, чтобы британец восстановился после тяжелой победы над Фрэнсисом Нганну.

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