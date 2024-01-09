Россия продолжает замерзать 1 Александр Невзоров

9.01.2024, 12:56

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Александр Невзоров

Почему-то о прорывах труб в Хельсинки ничего не слышно.

Россия продолжает замерзать. И знаете что странно, никто до сих пор не обвинил в проблемах «Украинских диверсантов».

Подозрительно, да?

Впереди два месяца зимы, единственное, на что могут рассчитывать россияне в случае затяжных морозов, так это жесткие наказания — уголовные дела и посадки начальников ЖКХ, котельных, ТЭЦ, изготовителей труб, поставщиков батарей, мигрантов-дворников и прочих причастных и ответственных за прогнившее и разворованное лиц.

Помогут ли «сталинские» репрессии россиянам согреться? Может и нет, но зато укрепят доверие и уважение к президенту. Он о них заботится)).

Безусловно, россиянам было бы гораздо легче переносить холода если бы вымерзла страна НАТО — Финляндия, например. Там в этом году зафиксирован рекорд холодов. -42. Но нет.

Почему-то о прорывах труб в Хельсинки ничего не слышно.

Александр Невзоров, Telegram

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