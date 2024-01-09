Политолог: Лукашенко помогает себя свергнуть 1 9.01.2024, 15:00

1,880

Зачистка, устроенная белорусским правителем, работает на возможных путчистов.

Лукашенко в последнее время заговорил о смене поколений, был принят закон о гарантиях об уходе. Начал ли Лукашенко действительно задумываться об уходе от власти?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— И да, и нет, резюме ответа такое. Если сравнивать его нынешнее поведение и высказывания с тем, как он вел себя по другим темам раньше, то можно сказать, что да. Тема смены поколений, тема президентских выборов стала звучать практически в каждом публичном выступлении. Точно так же за полгода до полномасштабного нападения России на Украину звучала тема войны в каждом его заявлении. Если судить о частоте упоминания темы, скажем так, к месту и не к месту, то можно сказать, что эта мысль достаточно серьезно появилась в голове у Александра Лукашенко.

С другой стороны, обещаний передать страну более молодым, «взять портфель под ручку и уйти», народ Беларуси слышал не одну сотню раз от Лукашенко. Поэтому не стоит на это каким-то образом надеяться, что все произойдет само собой и буквально через месяц, через два или в этом году. Но однозначно такой вариант, подготовка к нему, пришла в финальную стадию своего оформления, в том числе — и документально. Как минимум, если что-то сподвигнет его на такой шаг, то инфраструктура подготовлена, нормативная база тоже готова.

Этим ситуация 2024-го года отличается от всего того, что было раньше. До этого каких-то документов на будущее, что будет с Лукашенко, кроме варианта, когда его убьют или он умрет, которые появились после 2020-го года, вообще в белорусском законодательстве не было. Эта тема даже не обсуждалась в официальных правительственных кругах, эта тема была табу. Сейчас принятие определенных нормативных правовых актов, которые содержат гарантии как безопасности, так и какого-то обеспечения ему и его семье, выплеснулись в публичное поле.

— На примере Казахстана, Кыргызстана мы видим, что безопасный транзит власти никто не может гарантировать. Понимает ли это Лукашенко?

— Думаю, что он это прекрасно понимает. Можно сказать, что конструирование всей этой системы с ВНС и неким перераспределением полномочий началось еще до обострений, до острой фазы кризиса в Казахстане. В некотором смысле, оно шло по модели Казахстана, Лукашенко однозначно не раз консультировался с Назарбаевым, как этих юридических конструкций нагородить, чтобы себе обеспечить на бумаге какие-то гарантии. Однако все ломается о суровую действительность авторитарных режимов.

За всю историю постсоветских режимов, которые достаточно сложно (за редким исключением) назвать демократическими, была лишь одна успешная операция «преемник и обратно», это Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Все остальное ломалось через некоторое время после появления преемника. Так или иначе, это создает структуру двоевластия в рамках своей системы — это, условно говоря, не режим и оппозиция, а двоевластие внутри режима. Такие элементы чужды и вредны для автократий, они разваливают их изнутри очень быстро, потому что силовики и высшая номенклатура начинают формировать свои предпочтения в отношении одного из центров власти внутри системы. И чаще этим реальным центром власти становится преемник.

— Издание Foreign Policy среди возможных сценариев на 2024-й год называет военный путч в Беларуси, который приведет к свержению Лукашенко и его бегству. Может ли, на ваш взгляд, быть реализован подобный сценарий в нашей стране?

— Этот сценарий вполне реален, только с одной оговоркой — военный путч или взбунтовавшийся преемник (который также может быть из числа силовиков), это будет акция не в пользу независимого или относительно независимого белорусского государства, это будет путч в пользу России. Фактически — военный переворот может быть проспонсирован пророссийским лобби, которое набирает силу в Беларуси, в том числе — благодаря кампании по зачистке всего национального, которую ведет сам Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу