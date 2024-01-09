Украинские морские пехотинцы отразили вражеский штурм возле села Крынки на Херсонщине 9.01.2024, 20:22

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Бойцы подразделения БПЛА «Грифон» 501-го отдельного батальона морской пехоты и 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ с помощью FPV-дронов разбили бронегруппу оккупантов, штурмовавших украинские позиции возле села Крынки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны Украины достаточно крепко закрепились на левом берегу Днепра у села Крынки и уже несколько месяцев удерживают позиции и даже пытаются расширить свой плацдарм. Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных, но воинам ВСУ удается удерживать позиции и наносить врагу значительные потери.

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