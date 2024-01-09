Украинская «Гвоздика» уничтожила две российские артустановки 9.01.2024, 23:07

Видеофакт.

Артиллеристы-самоходы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады зафиксировали позицию прицепной гаубицы в лесопосадке и маршрут самоходной пушки 2 С19 «Мста-С» с боевой стрельбе в ангар.

В том же районе обнаружили и вражескую прицепную гаубицу Д-30. Обе цели оккупантов впоследствии накрыли из самоходной установки 2 С1 «Гвоздика».

Об этом воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили в телеграм-канале.

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