Высшая форма позора для Лукашенко 8 Дмитрий Болкунец

1.10.2024, 7:47

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Этот момент останется в памяти народа.

Поступление документов в Международный уголовный суд в Гааге с обвинениями против Александра Лукашенко в преступлениях против человечности и геноциде – это не просто юридический факт, это клеймо на всю страну. За всю историю под суд МУС попадали не более 10 глав государств.

Человек, который 30 лет находится у власти, не оставил после себя ни устойчивой экономики, ни уважения на международной арене. Его «достижение» – это тома уголовных дел, оказавшихся в Гааге.

Для любого руководителя государства подобные обвинения – это высшая форма позора. Лукашенко, который когда-то говорил о суверенитете и стабильности, привёл Беларусь к тому, что имя государства будет ассоциироваться с международными судами и преступлениями против человечности.

Такие обвинения навсегда останутся на страницах истории страны как пример того, как глава государства может направить свою власть не на развитие и процветание народа, а на его угнетение и личное обогащение. Этот момент останется в памяти народа, а также международного сообщества как символ деградации и краха моральных основ режима.

Удивительно, как в этом человеке уживается столько мрака и жестокости. Как он с этим спит и просыпается, как он с этим живёт? Как он переваривает в своей голове весь тот негатив, ежедневные проклятия и ненависть, которые получает каждый день от жителей. Казалось бы, под такой тяжестью не выдержит ни один человек, но он продолжает существовать.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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