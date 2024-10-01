Цукерберг назвал девайс, который станет гаджетом №1 к 2030-му году

Цукерберг назвал девайс, который станет гаджетом №1 к 2030-му году2
- 1.10.2024, 11:57
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В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Meta, Google, Apple и другие IT-гиганты.
Марк Цукерберг, создатель Facebook, в свежем интервью заявил, что смарт-очки станут главным потребительским устройством к 2030 году. Причем, это совсем не значит, что другие гаджеты станут историей: компьютеры и телефоны все так же будут использоваться, но реже.
По мнению Цукерберга, когда на первый план выйдут очки – смартфоны станут больше времени просто лежать в кармане.
Идея носимых гарнитур в форме очков не нова. Google еще в 2013 году пыталась освоить рынок умных очков, выпустив Google Glass. Тогда этот релиз произвел настоящий фурор, а пользователи с нетерпением ждали популяризации подобных продуктов, называя их заменой смартфонам.
Однако на практике, как мы уже знаем, все попытки сделать такие устройства обще популярными провалились. Причины – плохое качество стекла и общая неготовность продукта при выходе на рынок.
Сегодня пользовательский спрос на умные очки растет и Meta является одним из ключевых игроков. Компания Цукерберга вместе с Ray-Ban еще с 2021 года выпускают «умные» очки, которые могут снимать видео и проигрывать музыку. А недавно Meta представила Orion, свои первые AR-очки, с линзами-дисплеями и управлением взглядом.
В конкурентную гонку в сегменте умных очков уже включились Google, Apple, Samsung и другие компании. Новое поколение девайса, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидается, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.