ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ

ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ1
- 1.10.2024, 16:01
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Россия потеряла кучу армейских «шишек».
Очередную большую партию российских командиров и офицеров-оккупантов успешно «демобилизовали» воины украинской армии.
Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан («Штирлиц»), подтверждена ликвидация еще 9 оккупантов.
Среди подтвержденных потерь ВС РФ:
Майор Оспанбаев Руслан;
Капитан Зверев Иван;
Командир роты 1307 МСП капитан Козловский Николай;
Капитан-вертолетчик Теплов Игорь;
Старший лейтенант Караваев Сергей;
Лейтенант Бабичев Сергей (п. Камышеваха Донецкой обл.);
Лейтенант Осипов Вячеслав;
Младший лейтенант Уркумбаев Ерлан;
Младший лейтенант Нурманов Жаксат.