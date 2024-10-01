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ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ

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  • 1.10.2024, 16:01
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ВСУ ликвидировали большую группу важных офицеров РФ

Россия потеряла кучу армейских «шишек».

Очередную большую партию российских командиров и офицеров-оккупантов успешно «демобилизовали» воины украинской армии.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан («Штирлиц»), подтверждена ликвидация еще 9 оккупантов.

Среди подтвержденных потерь ВС РФ:

Майор Оспанбаев Руслан;

Капитан Зверев Иван;

Командир роты 1307 МСП капитан Козловский Николай;

Капитан-вертолетчик Теплов Игорь;

Старший лейтенант Караваев Сергей;

Лейтенант Бабичев Сергей (п. Камышеваха Донецкой обл.);

Лейтенант Осипов Вячеслав;

Младший лейтенант Уркумбаев Ерлан;

Младший лейтенант Нурманов Жаксат.

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