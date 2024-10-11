У россиян после атак БПЛА остались только три носителя «Кинжалов»2
- 11.10.2024, 7:37
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Россияне боятся отправлять их в Беларусь.
В России осталось всего три носителя аэробаллистических ракет «Кинжалов» самолетов МиГ-31К. Поэтому ВС РФ во время воздушных атак в последнее время не выпускали более 3 этих комплексов. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал авиаэксперт Константин Криволап.
По его словам, украинские Силы обороны точно отработали по вражескому авиапарку, из-за чего самолетов в России существенно уменьшилось, в том числе и МиГов.
«Самое интересное в этом это то, что этих МиГов 31-х после нашего последнего «заезда» в «Саваслейку», судя по всему, осталось три штуки вообще. Обратите внимание, что после «Саваслейки». После удара по авиабазе «Саваслейка», не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено больше, чем 3 «Кинжала», — заметил эксперт.
Он выразил сомнение относительно того, что российские МиГи будут базироваться в белорусских Мачулищах. Он считает такие действия «показательным выступлением» России, потому что тремя МиГами, которые остались, рисковать они не будут.