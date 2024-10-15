Россияне сбили свой же Су-25 под Бахмутом 15.10.2024, 13:53

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Пилот погиб.

Российские источники подтвердили гибель пилота штурмовика Су-25 в начале октября в районе Бахмута. Telegram-канал «Досье Шпиона», известный своей близостью к российским спецслужбам, опубликовал фотографию и информацию о погибшем летчике.

Согласно сообщению, погибший пилот - подполковник Игорь Евгеньевич Гайворонский. Он служил в 960-м штурмовом авиационном полку (военная часть 75387), базирующемся в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, РФ.

Источники отмечают, что, с высокой долей вероятности, самолет Су-25 был сбит в результате «дружественного огня», то есть, предположительно, российскими же военными. Инцидент произошел 2 октября 2023 года в районе населенного пункта Бахмут.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало, оккупанты сохраняют молчание о погибшем пилоте и обстоятельствах гибели.

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