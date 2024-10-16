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Врач-терапевт поделился лайфхаком, как на 10% быстрее поправиться от простуды

  • 16.10.2024, 1:06
Врач-терапевт поделился лайфхаком, как на 10% быстрее поправиться от простуды

Осенью и зимой нашему организму особенно нужны овощи и фрукты.

Прием витамина С не способствует снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но может сократить время выздоровления. Об этом БелТА рассказал врач-терапевт Александр Вербовиков.

Медик отметил, что осенью и зимой нашему организму особенно нужны овощи и фрукты. Поэтому продукты с высоким содержанием витамина C, такие как красный перец, шиповник, цитрусовые, киви, должны присутствовать в рационе здорового человека.

— На сегодняшний день есть порядка 29 рандомизированных исследований, научных работ, которые показали, что применение витамина C в дозе 200 мг ежедневно никак не влияет на шанс заболеть острыми респираторными инфекциями. Напомню, что в среднем взрослой женщине необходимо 75 мг, а мужчине — 90 мг. То есть дозы были превышены как минимум в два раза, и мы не заметили корреляции, которая бы способствовала снижению заболеваемости. Однако время выздоровления таких пациентов сократилось на 10%, — отметил Александр Вербовиков.

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