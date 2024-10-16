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Глава «Росатома» пожаловался Путину на Лукашенко

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  • 16.10.2024, 7:42
  • 5,114
Глава «Росатома» пожаловался Путину на Лукашенко

Якобы компании «доставалось» от белорусского правителя.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал Путину, что госкорпорации «доставалось» от Лукашенко при строительстве АЭС в Островце. Видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Конечно, главное событие прошлого года — мы сдали белорусскому заказчику АЭС в Островце. Вы не понаслышке знаете, как строго к нам относился заказчик. Как нам доставалось тогда от Александра Григорьевича», — рассказал Лихачев.

Какие проблемы были у «Росатома» и Лукашенко — не уточняется.

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