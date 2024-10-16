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В аннексированной Феодосии десятый день горит крупнейший нефтяной терминал

  • 16.10.2024, 9:09
В аннексированной Феодосии десятый день горит крупнейший нефтяной терминал

Уже сгорели 12 резервуаром с топливом.

В аннексированном Крыму, в Феодосии, с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт в ночь на 7 октября из-за мощного пожара на крупнейшем нефтяном терминале, написало РИА «Новости Крым».

Ограничения по проезду на участках улицы Федько и Керченскому шоссе продолжает действовать для легкового транспорта, написал мэр Феодосии Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

В ночь на 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось несколько дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов.

К утру пятого дня факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, большинство людей вернулись в свои дома.

Есть данные, что к этому времени сгорели 12 резервуаром с топливом.

Расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара. В пунктах временного размещения в Феодосии остаются 29 жителей. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера не снят.

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