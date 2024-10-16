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Сборная Беларуси по футболу установила исторический рекорд

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  • 16.10.2024, 10:39
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Сборная Беларуси по футболу установила исторический рекорд

Восемь матчей без поражений.

Вторничным вечером сборная Беларуси по футболу провела четвертый матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций, сыграв вничью с командой Люксембурга — 1:1. Под руководством испанского специалиста Карлоса Алоса белорусские футболисты провели 14 встреч, в официальных играх они не знают поражений уже больше года.

Серия из восьми матчей — рекордная в истории сборной.

В официальных матчах белорусы не знают поражений, но в товарищеских встречах регулярно уступают. Таковых на исследуемом отрезке было четыре. Три из них — поражения. От черногорцев (0:2), россиян (0:4) и израильтян (0:4).

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