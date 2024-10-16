Ученые обнаружили неожиданную находку в одном из новых чудес света 16.10.2024, 10:45

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Оно находится в Иордании.

Шотландские археологи из Университета Сент-Эндрюс (USTAN) нашли секретную гробницу, расположенную под храмом-мавзолеем Эль-Хазне на территории древнего города Петра в Иордании. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Город Петра был столицей Набатейского царства около 2400 лет назад. Он признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в список семи новых чудес света.

Команда наткнулась на неизвестное помещение под Эль-Хазне в ходе дистанционного зондирования с помощью георадара.

В ходе раскопок археологи нашли останки 12 человек. По словам ученых, в одной из камер они обнаружили скелет, сжимавший в истлевших руках керамический сосуд.

«Скорее всего, гробница была построена как мавзолей и склеп в Набатейском царстве в начале первого века нашей эры для Ареты IV Филопатриса. Как и во многих гробницах в долине, в гробницах было обнаружено мало останков из-за их последующего использования и повторного использования на протяжении последних двух тысячелетий», — предположил доктор Тим Киннэрд из Университета Сент-Эндрюс, принимавший участие в исследовании.

Ученые надеются, что открытие поможет уточнить время строительства Эль-Хазне и узнать больше о Набатейском царстве.

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