Guardian: Российские шпионы устроили пожар на складе в Британии 17.10.2024, 8:22

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Для этого могли использовать самолет.

Пожар на складе DHL в британском пригороде Минворт, который произошел 22 июля, мог быть вызван зажигательным устройством, заложенным российскими шпионами в самолет. Такая возможность расследуется антитеррористической полицией.

Об этом сообщает The Guardian.

В результате того пожара летом пострадавших не было. На данном складе под Минвортом ведется обработка посылок для доставки.

Как считается, опасная посылка прибыла на склад DHL воздушным путем, пишет британское издание. При этом остается неизвестным, прибытие было грузовым или пассажирским самолетом, а также куда оно предназначалось.

Отмечается, что если бы посылка с зажигательным устройством вспыхнула во время полета в самолете, это могло бы привести к серьезным последствиям.

Как напоминает Guardian, подобный инцидент произошел в конце июля в Германии, когда подозрительный пакет, который направлялся на рейс, загорелся на другом объекте DHL в Лейпциге. Так, следователи ищут связи между данными случаями.

На этой неделе немецкие власти предупредили, что если бы посылка загорелась в воздухе, это могло бы привести к авиакатастрофе и падению самолета. В частности, об этом в понедельник глава службы внутренней разведки Германии Томас Гальденванг заявил членам парламента ФРГ.

Вместе с тем, об инциденте в британском Бирмингеме стало известно лишь после общих запросов издания Guardian и немецких телекомпаний WDR и NDR. Так, представители СМИ задаются вопросом, почему власти не раскрыли это раньше.

В Британии представитель полиции по борьбе с терроризмом заявил, что они могут подтвердить, что офицеры по борьбе с терроризмом расследуют инцидент в коммерческом помещении в Мидпойнт-Вэй (пригород Минворта).

Британские следователи подозревают, что зажигательное устройство является частью более широкой кампании, которую российские шпионы проводили по всей Европе в этом году, говорится в публикации британского издания.

Руководители разведслужб Великобритании и других стран осудили такую предполагаемую атаку как необдуманную и неосторожную.

Глава службы МИ-5 Кен Маккаллум на прошлой неделе предупредил, что российская военная разведка (ГРУ), похоже, выполняет «длительную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, диверсии и тому подобное».

Также глава британской разведки обвинил Россию в участии в «опасных действиях, проводимых с растущим безрассудством». Он утверждал, что эта операция была контрпродуктивной для Кремля, поскольку она «побуждала к усилению оперативной координации с партнерами в Европе и за ее пределами».

СМИ предполагают, что мотивом РФ, скорее всего, была попытка нанести ущерб западным союзникам Украины. Между тем такие операции иногда могут быть точными, а иногда плохо скоординированными и любительскими.

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