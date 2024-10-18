Синоптики предупредили белорусов об «ухудшении качества воздуха» на выходных

Синоптики предупредили белорусов об «ухудшении качества воздуха» на выходных1
- 18.10.2024, 11:42
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Названа причина.
Жителей крупных белорусских городов предупредили о заметном ухудшении качества воздуха в эти выходные, 19 и 20 октября. Заметный невооружённым глазом смог над Минском можно было наблюдать уже утром в пятницу, 18 октября. Специалисты объяснили это складывающейся «синоптической обстановкой», пишет telegraf.news.
Как пояснили авторы Telegram-канал @nadvorie, неблагоприятные с точки зрения качества воздуха условия сейчас складываются в Беларуси из-за «мощного антициклона», центр которого начнёт смещаться на территорию нашей страны в субботу. Как следствие, в ночные часы «будут образовываться слои инверсии температуры воздуха».
«Инверсионное распределение температуры (тепло вверху, холодно внизу) препятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе. Слабые ветры, преобладающие в антициклоне, тоже, как вы понимаете, не способствуют улучшению ситуации», — пояснили специалисты.
По словам специалистов, подобные инверсии, образовавшиеся ночью, «могут сохраняться и большую часть дня».
«В общем-то, неважный в Минске воздух уже сейчас», — сообщили авторы Telegram-канала, продемонстрировав утреннюю карту, на которой повышенные концентрации вредных частиц в воздухе зафиксированы во многих районах белорусской столицы, как в центре, так и на окраинах города.