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Министр спорта РФ стал посмешищем, выслужившись перед Путиным

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  • 18.10.2024, 11:56
  • 2,068
Министр спорта РФ стал посмешищем, выслужившись перед Путиным

Ранее он предлагал изменить гимн на «Боже, Царя храни!».

Министр спорта России Михаил Дегтярев эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Чиновник поблагодарил главу Кремля за то, что тот позволил ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ (ОКР), став посмешищем в сети, пишет «Обозреватель».

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы ОКР. Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы», – сказал Дегтярев в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru высмеяли это высказывание будущего главы ОКР.

«Чтобы выдвинуться на какой либо пост, нужно разрешение его Величества, демократия у нас продолжает процветать», «Разрешение баллотироваться? Фу, тряпка», «На колени, смерд», «Позор. Без мнения и разрешения царя и на горшок скоро перестанут ходить», «В 2017 Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении государственного гимна России на «Боже, Царя храни!» – пишут в комментариях.

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