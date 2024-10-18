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Названы семь лучших продуктов от похмелья

  • 18.10.2024, 12:03
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Названы семь лучших продуктов от похмелья

Помогут прийти в себя после вечеринки.

Утро, вам страшно хочется пить и еще страшнее не хочется идти на работу. Но начальство не интересует, был ли седьмой коктейль в клубе лишним. На работе вас ждут свежим и бодрым.

Но что же делать, если вы не пытались во время бурной вечеринке предотвратить ее последствия? Как справится с похмельем? Ответ на этот вопрос, как всегда, прост. Эти 7 продуктов помогут вам спастись после слишком активных выходных, пишет «Гастроном».

Смузи

Алкоголь и так калориен, а закуски к нему вообще являются кладезью жиров. Вместо традиционной «похмельной» еды попробуйте выпить смузи! Его легко делать (главное зажать уши, пока работает блендер), он поможет организму справиться с обезвоживанием, подарит вам запас витаминов и поможет загладить вину перед организмом за то, что вы съели и выпили лишнего.

Яйца

Если смузи или чашки кофе вам недостаточно, чтобы пережить утро понедельника, попробуйте сделать себе на завтрак омлет или яичницу. Яйца — прекрасный источник белка, а они, как известно, помогают вывести остатки алкоголя. Можете добавить к ним тосты, чтобы было сытнее и вкуснее. Главное, не добавляйте к блюду сосиски или бекон. Они слишком жирные и тяжело усваиваются ослабленным организмом.

Куриный суп с лапшой

Куриный суп с лапшой — это идеальное сочетание белка и углеводов, которые насытят вас и помогут переварить алкоголь. К тому же от него вы сильно не потолстеете.

Лосось

Богатый антиоксидантами и полезными жирами, лосось поможет вашему организму восстановить силы и придти в себя после алкогольного отравления. Еще одно его полезное свойство — он поможет вам избавится от отеков.

Углеводы

Углеводы легко усваиваются, а в похмелье вашему организму нужна как раз та еда, которую не нужно переваривать долго и мучительно. К тому же, вкусная булочка с чаем, помимо восстановления сил, поднимет и настроение. А это очень важно, когда болит голова и нездоровится.

Продукты с высоким содержанием воды

Алкоголь буквально высасывает из вашего организма воду. И чтобы не засохнуть, лучше всего в похмелье есть продукты, в которых много воды. Ну и, конечно же, пить саму воду. Так вы «разгрузите» свою печень от той работы, которую ей подкинули в пятницу вечером и сможете быстро вернутся в строй.

Бананы

Еще одна причина любить бананы — они помогают от похмелья. В бананах содержится огромное количество калия, они легко усваиваются и быстро насыщают. Словом, это идеальный фрукт для восстановления сил в похмельное утро. Кроме бананов вы можете попробовать выпить апельсиновый сок или съесть авокадо.

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