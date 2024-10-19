Стало известно, кого Кремль согласился обменять на воинов «Азова» 19.10.2024, 12:47

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Z-патриотам это не понравится.

Поздно вечером 18 октября между Украиной и РФ состоялся новый обмен военнопленными по формуле 95 на 95.

Домой были возвращены 34 воина легендарной бригады «Азов», в обмен на которых России были переданы солдаты срочной службы и «кадыровцы».

Об этом сообщил проект «Хочу жить» - центр приема обращений от ВС РФ по сдаче в плен. Кремль до недавнего времени категорически отказывался возвращать азовцев, которых взял в плен в Мариуполе.

Однако благодаря Курской операции Украина пополнила свой обменный фонд людьми, которых власти РФ очень хотят вернуть. И из-за этого россияне начали соглашаться включать в обмены воинов «Азова».

«Угадайте с первой попытки, кого в этот раз забрали российские власти? Это снова военнопленные из Курской области. Абсолютное большинство обмененных – это срочники из 488-го МСП, а также кадыровцы из «Ахмата» и некоторых других подразделений. Да, именно те пленные «кадыровцы», которым Апти Алаудинов советовал убить себя в плену, так как он даже пальцем не пошевелит для их обмена. В реальности же именно срочники и «кадыровцы» являются единственно важными для Кремля военнопленными. Настолько важными, что ради их обмена Россия вернула Украине находившихся 2,5 года в плену защитников Мариуполя», - рассказал ресурс.

Он отметил, что уже третий подряд обмен пленными Россия соглашается забирать себе только срочников и «кадыровцев», захваченных на Курщине, которые находятся в плену всего 2 месяца. Остальные военнослужащие ВС РФ вынуждены годами дожидаться обмена.

«Срочники - это больная тема для России. Кремль хочет поскорее перевернуть очередную позорную страницу последствий путинского решения вторгнуться в Украину. Можем только посочувствовать тем российским военнопленным и их родным, кто ждет обмена годами. Видимо, ждать придется очень долго, так как с августа 2024 года Россия не вернула даже и трети от всех курских военнопленных», - сообщил проект «Хочу жить».

Он добавил, что Украина взяла в Курской области так много срочников ВС РФ, что их обмен займет длительное время. Остальным российским военнопленным, вероятно, не стоит надеяться на освобождение ранее 2026 года. Кремль, очевидно, считает их «второсортными».

Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности обменяться пленными с Россией в формате всех на всех. Однако Кремль категорически от этого отказывается, так как военнопленные для него - это дополнительный рычаг давления и шантажа Украины.

Отметим, что российские Z-каналы регулярно критикуют руководство России за «особое» отношение к «кадыровцам». Их держат в тылу и не используют в качестве «пушечного мяса», как других военнослужащих ВС РФ, а из плена забирают первыми.

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