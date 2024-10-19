ЦАХАЛ разрушил ключевой тоннель «Хезболлы» на юге Ливана 19.10.2024, 20:45

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Там находился командный центр группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 19 октября, заявила, что инженерно-саперное подразделение разрушило туннель на юге Ливана, который принадлежал «элитным силам» Радван группировки «Хезболла», сообщает The Times of Israel.

Как отмечает издание, израильские военные описывают подземный тоннель как ключевой тоннель сил Радван в Ливане. Вероятно, он включал командный центр, склад оружия, комнаты для проживания, скутеры и другое оборудование.

ЦАХАЛ также утверждает, что рядом с тоннелем нашли десятки единиц оружия и оборудования, принадлежавших «Хезболле». На юге Ливана также были разрушены 50 туннельных шахт и три больших туннеля.

В Армии обороны Израиля заявили, что для разрушения четырех тоннелей использовали более 100 тонн взрывчатки.

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