Для белорусских водителей вводят важные изменения 2.10.2024, 8:27

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Новшества касаются тех, кто управляет транспортом категории В.

Минтранс вводит изменения для водителей. Новшества касаются повышения квалификации теми, кто управляет транспортом категории В.

Постановлением Минтранса сокращают срок повышения квалификации с 8 до 5 дней. Также уменьшают количество часов обучения с 55 до 35.

«Изменяются требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета (класса) по некоторым предметам», — уточняют в Минтрансе.

Изменения заработают с 9 октября этого года.

Подобное повышение квалификации нужно проходить водителям, которые перевозят пассажиров внутри страны, а также таксистам.

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