Для белорусских водителей вводят важные изменения
- 2.10.2024, 8:27
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Новшества касаются тех, кто управляет транспортом категории В.
Минтранс вводит изменения для водителей. Новшества касаются повышения квалификации теми, кто управляет транспортом категории В.
Постановлением Минтранса сокращают срок повышения квалификации с 8 до 5 дней. Также уменьшают количество часов обучения с 55 до 35.
«Изменяются требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета (класса) по некоторым предметам», — уточняют в Минтрансе.
Изменения заработают с 9 октября этого года.
Подобное повышение квалификации нужно проходить водителям, которые перевозят пассажиров внутри страны, а также таксистам.