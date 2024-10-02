закрыть
2 октября 2024, среда, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для белорусских водителей вводят важные изменения

  • 2.10.2024, 8:27
  • 5,762
Для белорусских водителей вводят важные изменения

Новшества касаются тех, кто управляет транспортом категории В.

Минтранс вводит изменения для водителей. Новшества касаются повышения квалификации теми, кто управляет транспортом категории В.

Постановлением Минтранса сокращают срок повышения квалификации с 8 до 5 дней. Также уменьшают количество часов обучения с 55 до 35.

«Изменяются требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета (класса) по некоторым предметам», — уточняют в Минтрансе.

Изменения заработают с 9 октября этого года.

Подобное повышение квалификации нужно проходить водителям, которые перевозят пассажиров внутри страны, а также таксистам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников