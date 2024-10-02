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В Подмосковье нашли мертвым «экс-министра» «ЛНР»

  • 2.10.2024, 9:10
  • 3,062
В Подмосковье нашли мертвым «экс-министра» «ЛНР»

Смерть наступила от ранения в голову.

В российском Подмосковье найден мертвым бывший «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» созданного Россией на территории украинской Луганщины террористического анклава «ЛНР». Выходец из «Росенергоатома» и минэнерго РФ, 50-летний пермяк Константин Завизенов был «командирован» на оккупированную территорию Украины в качестве представителя оккупационного «правительства».

Причиной смерти стало пулевое ранение головы, однако идет речь о самоубийстве или покончить с жизнью Завизенову помогли – на данный момент неизвестно. Подробности о смерти «министра ЛНР» сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов», – отмечено в сообщении, появившемся поздним вечером 1 октября.

ВЧК-ОГПУ также напомнило основные вехи биографиии Завизенова, ставшего преступником после принятия «должности» на оккупированных территориях.

Родился он в далекой от украинского Луганска Перми. Там же получил высшее образование: закончил Пермский государственный технический университет. В 2000-х годах успел поработать в инвестиционных департаментах минэнерго, минпромэнерго РФ и концерне «Росэнергоатом», входящем в корпорацию «Росатом», ее тогда возглавлял нынешний замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

С 2010 по 2016 год был директором по управлению рисками в «Интер РАО ЕЭС» — крупнейшей в России энергетической компании, которую в 2010 году возглавил Борис Ковальчук — сын близкого друга и хранителя активов Путина Юрия Ковальчука.

Не исключено, что данные «полезные знакомства» и помогли Завизенову в августе 2022 года стать целым «министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР».

«По данным источника ВЧК-ОГПУ, тело экс-министра ЛНР Константина Завизенова было найдено в Истринском районе на участке в его загородном доме. Он скончался о ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, несколько охотничьих ружей. По словам ребёнка, отец пил водку и беседовал с ним о жизни. Потом он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку», – рассказал о последних часах жизни «экс-министра» российский Telegram-канал.

При этом, по данным источников паблика, до сих пор неизвестно, сам Завизенов свел счеты с жизнью, или ему в этом помогли. Один из собеседников ВЧК-ОГПУ утверждает, что Завизенов мог совершит самоубийство и что он разводился с женой, которая уличила его «в двойной жизни».

С супругой Завизенов воспитывал четырех сыновей. Однако около полугода назад жена «экс-министра» выяснила, что на самом деле он далеко не такой хороший семьянин, как пытался показывать.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что супруга Завизенова залезла в его телефон и нашла там «романтические, а местами и вполне бытовые переписки с другой женщиной».

«Копнув глубже супруга выяснила, что у Константина Завизенова целых 18 лет есть вторая семья, к которой он все это время ездил в «командировки» в Нижний Новгород. Любопытно, что его внебрачная дочь учится в одном университете с его старшим сыном. Супруга Константина Завизенова известила мужа о разводе и вывезла все его вещи в другую квартиру в САО. А энергетик подвергся порицанию со всех сторон. Параллельно рушилась и его карьера», – пишет издание.

Примечательно, что свой уход с поста «министра» в «ЛНР» в 2023 году Завизенов объяснял необходимостью «ухаживать за женой». На самом же деле, уточняет ВЧК-ОГПУ, он из Луганска практически сбежал, близким он рассказывал, что «устал хоронить коллег»: за год погибло около десяти человек, с которыми он работал. Так что предлог о необходимости обеспечить уход за женой стал для него спасением.

После бегства с «ЛНР» он пытался найти работу, но после недолгого периода был уволен из компании, в которую устроился.

«Последние пару недель он и вовсе замкнулся, а когда выпивал, спрашивал близких: «за что вы так со мной?». Дней 10 назад Константин Завизенов отправил сообщения родным и близким со словом «Прощай». Но никак это не объяснил и ничего с собой не сделал. Сегодня вечером он предпочёл уйти по-английски», – отметили во вчерашнем сообщении ВЧК-ОГПУ.

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