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Политолог: Для Лукашенко это будет тяжелый удар

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  • 2.10.2024, 13:17
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Политолог: Для Лукашенко это будет тяжелый удар
Дмитрий Болкунец

Диктатора в Гаагу может сдать собственное окружение.

Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута. Долгое время именно Литва занималась сбором доказательств о том, что в Беларуси после президентских выборов в 2020-м властями совершались многочисленные преступления против человечности.

Насколько это перспективный кейс и может ли Лукашенко получить ордер на арест? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Я полагаю, что Лукашенко давно заслужил ордер на арест. Хорошо, что нашлась страна, которая это сделала. Вопрос только в том, почему они эти четыре года тянули, ведь много жертв за этот период. Но это важный шаг на пути к восстановлению справедливости.

Все остальные страны, которые разделяют эту точку зрения, должны совершить тот же самый поступок и как минимум подписаться под заявлением, которое было передано со стороны Литвы в Гаагу. Я думаю, что это усилило бы позицию сторон. Помню от своих разговоров с некоторыми европейскими дипломатами, когда я у них спрашивал, почему вы не делаете решительный шаг и не подаете документы в МУС, ответ был очень банальный и простой: они боятся, что их посольства в Минске закроют.

Но я считаю, что в этой ситуации страны Европейского Союза должны выбирать, что для них первично — либо демократические ценности и права человека, либо какое-то здание в Минске, где находится какой-то посол или советник, который ничего не делает. Поэтому я полагаю, что для Лукашенко это вызов.

И не только, кстати, для него. Я так понимаю, что в список вошли еще ряд лиц высшего руководства Беларуси, которые причастны к определенным правонарушениям, в том числе в отношении не только белорусов, но и граждан других стран Европейского Союза.

Еще важный момент — даже если Лукашенко будет в какой-то перспективе в будущем иметь определенный иммунитет или защиту, то люди, которые находятся ниже в этой вертикали власти, которые попали в этот список (а я подозреваю, что там есть глава КГБ Тертель и ряд других персонажей), то вот этим персонажам выкрутиться будет довольно сложно. Потому что Лукашенко не станет в каком-то виде, физическом или ином, этих людей защищать.

Они вынуждены будут отвечать перед международным законом. И я уверен, что придет время, они будут отвечать и перед белорусским законодательством. И самое главное, они отвечают перед историей, потому что это вообще позорная страница для Беларуси, когда руководитель страны попадает под такого рода обвинения. В мировой практике не более 10 случаев было похожих. Я вообще не знаю, как он живет с этим, как он спит, как он просыпается с этой мыслью.

— Литва уверена, что другие страны также присоединятся к этому иску. Может ли к нему присоединится, к примеру, Украина? Ведь известно, что белорусский диктатор причастен к похищению украинских детей.

— Это вопрос к этим странам. Если мы посмотрим на торговую политику определенных государств, то мы видим, что они активно торгуют с Российской Федерацией через прокси-страны: через Беларусь, через Казахстан, Узбекистан и другие. И товары, которые попадают сегодня на российский рынок, они едут через Республику Беларусь. Видимо, эти страны поставили для себя не ценности на первое место, а торговлю. Это не политики, а обычные торгаши.

Когда мы говорим о ценностях, то в этом плане, я полагаю, должны были уже последовать какие-то заявления от европейских политиков, лидеров, Урсула фон дер Ляйен должна была как-то себя проявить. Они никак этого не делают. Я полагаю, что тут, наверное, не так много будет желающих подписаться.

Украина могла бы, конечно, подписаться, но Лукашенко ведь проболтался на последнем собрании 17 сентября. Он сказал, что с Украиной договорился о многих вещах. Это подчеркивает, что у него есть какая-то негласная сделка с Зеленским, напрямую или через посредников, и они, видимо, ее соблюдают. Маловероятно, что Украина готова будет под этим подписаться, хотя должна была первой этот иск подать.

— Реально ли доставить Лукашенко на скамью подсудимых? Ведь белорусский диктатор — не Путин. Его могут довольно легко сдать.

— Да, абсолютно. Я уверен, что если бы был выписан ордер на арест Лукашенко и его ближайшего окружения, то его выдача была бы довольно, скажем так, несложным эпизодом для реализации, учитывая масштабы Беларуси. Если бы под этот иск был объявлен гонорар, например — 10-20 миллионов евро, и гарантии тем людям, которые это сделают, то в глазах белорусского истеблишмента, я бы так это назвал, Лукашенко выглядел бы международным преступником.

Арест его какой-то группой лиц внутри Беларуси и выдача в Гаагу могли бы обезопасить каких-то иных лиц силового блока от дальнейшего преследования. Они бы могли получить гарантию амнистии. Это, кстати, будет беспокоить Лукашенко.

Даже подача самого иска его уже беспокоит. А если бы он ордер получил, он бы очень переживал по этому вопросу, потому что в один момент ордер может быть реализован. Механизмы могут быть разные, но в историю Лукашенко тогда попадает как международный преступник, признанный в мире. И поэтому для него это, конечно, будет тяжелый удар.

Но сейчас, я думаю, больше всего радуется Путин, потому что понимает, что он теперь не один. Я надеюсь, что это действие было совершено литовским правительством не ради попсы и какого-то хайпа перед выборами за две недели. Я все же надеюсь, что они имели серьезное намерение и будут дальше продолжать эту работу.

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