«Для Лукашенко это будет приговор» 6 2.10.2024, 16:03

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Западные страны активно наблюдают за поведением диктатора.

Политолог Александр Фридман выразил мнение, что Международный уголовный суд в Гааге все же выдаст постановление об аресте Лукашенко.

«Скорее всего, ордер будет выдан. Принципиальное решение по этому вопросу уже есть. Вопрос только в том, когда это произойдет», — заявил Фридман в программе «Обычное утро».

Как поясняет аналитик, Международный уголовный суд пытается быть независимым, но ему это удается не всегда.

«Ордер он заслужил? Безусловно. Но сейчас политически не тот момент», — замечает Фридман.

С точки зрения аналитика, выдача ордера на арест подтолкнет Лукашенко всеми силами в объятия Москвы. В результате он будет участвовать в войне против западных стран более активно.

«А более активное участие сейчас совсем не нужно. Абсолютно невыгодно. Перенос боевых действий на территорию Беларуси не нужен. Поэтому зачем, собственно говоря, злить раньше времени. Свой ордер он получит. И он сам чувствует, что получит», — говорит Фридман.

Как отмечает аналитик, западные страны активно наблюдают за поведением Лукашенко, который пока не проявляет активного участия в войне, и поэтому, вероятно, логика Запада такова: если выдать ордер на арест Лукашенко, как это уже сделано в отношении Путина, то у белорусского диктатора не останется выбора. Рано или поздно его ждет Гаага, и это станет для него своего рода приговором.

«Для Лукашенко это был бы приговор. В случае с Путиным не все так однозначно», — говорит Фридман. Как он поясняет, когда выдали ордер на Путина, многие западные политики прекратили с ним общение. Но недавно появилась информация, что канцлер Германии Шольц рассматривает возможность позвонить Путину. Это свидетельствует о том, что ордер не стал серьезным препятствием для таких контактов.

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