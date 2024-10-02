Белорус с женой собрали больше 35 литров лисичек и опят за 1,5 часа
- 2.10.2024, 17:20
И рассказали где.
Октябрь, помимо красивой природы радует, еще и наличием грибов в лесах. Да, найти их становится все сложнее, но можно. Это доказывает житель Юзуфово Василий Попок. Накануне они вместе с женой насобирали больше 35 литров опят и лисичек, пишет газета «Прысталiчча».
Василий Попок знает лес как свои пять пальцев. С детства он любит проводить свободное время среди деревьев. Для него лес — это не только источник урожая, но и место, где он находит внутреннюю гармонию.
— Грибник — это не просто хобби, это стиль жизни. У нас как раз рядом лес, мы с женой ходим туда часто. Каждый раз, когда земля напитывается влагой, я собираю свои корзины и отправляюсь на поиски, — говорит он.
Василий Попок с женой в лес ходят часто, грибов находят много. Их они морозят и закатывают, немного оставляют пожарить с картошкой и луком. Что интересно, женщина грибы собирать обожает, но ест их редко.
— На стол грибы мы ставим лишь по праздникам, чтобы хватило на весь год нашим гостям, — добавляет собеседник.
Вчера, например, супруги посетили сосновый лес в Минском районе, так как недавно прошел хороший дождь. Отправились они на территорию деревни Средняя.
— Насобирали более 35 литров опят и лисичек за полтора часа, а потом до полуночи их перебирали. Из леса принесли три полных ведра, но больше половины грибов оказались не пригодными в пищу — они были повреждены червями. Летом, кстати, была такая же проблема. Это из-за засухи, — говорит мужчина.