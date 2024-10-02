Белорус с женой собрали больше 35 литров лисичек и опят за 1,5 часа 2.10.2024, 17:20

И рассказали где.

Октябрь, помимо красивой природы радует, еще и наличием грибов в лесах. Да, найти их становится все сложнее, но можно. Это доказывает житель Юзуфово Василий Попок. Накануне они вместе с женой насобирали больше 35 литров опят и лисичек, пишет газета «Прысталiчча».

Василий Попок знает лес как свои пять пальцев. С детства он любит проводить свободное время среди деревьев. Для него лес — это не только источник урожая, но и место, где он находит внутреннюю гармонию.

— Грибник — это не просто хобби, это стиль жизни. У нас как раз рядом лес, мы с женой ходим туда часто. Каждый раз, когда земля напитывается влагой, я собираю свои корзины и отправляюсь на поиски, — говорит он.

Василий Попок с женой в лес ходят часто, грибов находят много. Их они морозят и закатывают, немного оставляют пожарить с картошкой и луком. Что интересно, женщина грибы собирать обожает, но ест их редко.

— На стол грибы мы ставим лишь по праздникам, чтобы хватило на весь год нашим гостям, — добавляет собеседник.

Вчера, например, супруги посетили сосновый лес в Минском районе, так как недавно прошел хороший дождь. Отправились они на территорию деревни Средняя.

— Насобирали более 35 литров опят и лисичек за полтора часа, а потом до полуночи их перебирали. Из леса принесли три полных ведра, но больше половины грибов оказались не пригодными в пищу — они были повреждены червями. Летом, кстати, была такая же проблема. Это из-за засухи, — говорит мужчина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com