CNN: Россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР

CNN: Россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР2
- 20.10.2024, 10:03
- 1,006
Чтобы облегчить их экипировку.
Российские военные подготовили анкеты на корейском языке, чтобы облегчить процесс экипировки северокорейских солдат, прибывающих в РФ для подготовки к участию в войне против Украины.
Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает CNN, ссылаясь на предоставленное ему Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности видео.
На записи видно солдат азиатской внешности с северокорейским акцентом. Они стоят в очереди за российской военной формой и снаряжением на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.
Анкета, подготовленная для северокорейских военных, содержит инструкции на русском и корейском языках. В ней от солдат КНДР требуют указать размер головного убора, униформы и обуви.
Кроме того, CNN ссылается на другое видео из соцсетей, на котором зафиксировано прибытие группы северокорейских солдат на Сергеевский полигон в России. Телеканал подтвердил место съемки, проведя собственную проверку геолокационных данных. На видео на заднем плане можно услышать русскую речь.
«Мы не можем их снимать», говорит мужчина. Потом он добавляет: «Их больше… их здесь миллионы. Вот новое подкрепление. Это только начало. Их больше».
CNN сообщает, что это может стать первым масштабным вмешательством Северной Кореи в международный конфликт. КНДР имеет одну из крупнейших армий в мире с численностью 1,2 миллиона военных, но ей не хватает боевого опыта.