CNN: Россияне подготовили анкеты на корейском языке для солдат из КНДР 2 20.10.2024, 10:03

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Чтобы облегчить их экипировку.

Российские военные подготовили анкеты на корейском языке, чтобы облегчить процесс экипировки северокорейских солдат, прибывающих в РФ для подготовки к участию в войне против Украины.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает CNN, ссылаясь на предоставленное ему Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности видео.

На записи видно солдат азиатской внешности с северокорейским акцентом. Они стоят в очереди за российской военной формой и снаряжением на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.

Анкета, подготовленная для северокорейских военных, содержит инструкции на русском и корейском языках. В ней от солдат КНДР требуют указать размер головного убора, униформы и обуви.

Кроме того, CNN ссылается на другое видео из соцсетей, на котором зафиксировано прибытие группы северокорейских солдат на Сергеевский полигон в России. Телеканал подтвердил место съемки, проведя собственную проверку геолокационных данных. На видео на заднем плане можно услышать русскую речь.

«Мы не можем их снимать», говорит мужчина. Потом он добавляет: «Их больше… их здесь миллионы. Вот новое подкрепление. Это только начало. Их больше».

CNN сообщает, что это может стать первым масштабным вмешательством Северной Кореи в международный конфликт. КНДР имеет одну из крупнейших армий в мире с численностью 1,2 миллиона военных, но ей не хватает боевого опыта.

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