Лукашенко больше не может скрывать свою болезнь 14 21.10.2024, 8:04

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Диктатор превратился в дряхлого и больного деда.

Лукашенко отметился странными высказываниями, посещая 19 октября в Воложине фестиваль-ярмарку «Дажынкі-2024».

Диктатор заявил, что не знает, «увидит ли он Воложин еще раз».

Лукашенко все чаще намекает на свои проблемы со здоровьем. Charter97.org напоминает, что только за этот год диктатор дважды жаловался на самочувствие:

Так 7 июля Лукашенко рассказал о том, что ему все тяжелее даются перелеты:

«Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями. Они для вас будут, наверное, очень важны. Июль месяц — всегда тяжелые времена для меня. Очень много массовых мероприятий. А самое трудное — это когда огромное количество людей, и каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет: где-то проклинает… где-то еще что-то. И это огромное количество людей очень влияет на человека, особенно такие, как парад и прочие торжественные мероприятия. И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная с Казахстаном, Астаной, за 4000 километров отсюда. Я это говорю для того, что трудные такие дни», — сказал диктатор.

2 августа Лукашенко признался, что иногда у него болит нога:

«Я не говорю, что идеально. Ну, иногда хромаю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем — тьху-тьху. Я когда ляпну языком, что здоровье нормальное, обязательно что-нибудь случится», — сказал он.

Чем может быть болен Лукашенко

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ.

Интерес к здоровью узурпатора напрямую касается государственных интересов. Согласно статье 11 закона «О президенте Республики Беларусь», Александр Лукашенко может быть «досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности».

Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

Сахарный диабет

Эту болезнь Лукашенко уже приписывают довольно давно. Поговаривают, что у правителя запущенная форма заболевания. Кое-кто сослался на опухшие ноги, заявив, что на одном из семейных фото в области голени диктатора имеются язвы, а на правой ноге и вовсе ампутирован палец. Некоторые тогда предположили, что Лукашенко имеет 3 степень диабета с поздними осложнениями.

Рак простаты

Издание EUobserver писало о раке предстательной железы у Лукашенко. «В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе», — писало издание.

Политолог Дмитрий Болкунец заявил однажды, что Лукашенко формирует комиссию, призванную заняться его собственными похоронами, которые уже расписали по минутами. Минск таким образом решил последовать примеру позднего СССР, где генсеки решали, «куда вождя хоронить», а сам Лукашенко уже пятнадцать лет лечит больную простату, которую прооперировал в Европе еще в 2010 году.

Инсульт

Российский политолог Валерий Соловей, ссылаясь на источники, заявлял, что однажды медикам удалось спасти Лукашенко после инсульта. Врачи сохранили жизнь правителю, который уже перенес ряд микроинсультов, повредивших мимику диктатора. До этого Соловей заявлял, что Лукашенко спасали китайские медики, а инсультов у диктатора было явно больше.

Психопатия

Во время освидетельствования для назначения на должность председателя колхоза Лукашенко поставили «мозаичную психопатию», а в 1978 глава Могилевского областного пищеторга, где будущий правитель работал секретарем ВЛКСМ, отправил последнего вновь проходить освидетельствование «в связи с неадекватным поведением». С этим диагнозом Лукашенко комиссовали из армии.

Коронавирус

Летом 2020 года Лукашенко во время выступления извинился за свой голос и заявил, что перенес ковид. Тогда же он и сообщил солдатам, что «умудрился на ногах» справиться с инфекцией.

Тем не менее, до его заявления на одном из совещаний на руке правителя увидели катетер, заподозрив, что тот все-таки столкнулся с тяжелыми последствиями инфекции. В кадры попал бинт, повязанный вокруг запястья диктатора.

11 января Лукашенко осипшим голосом рассказал о повторном заражении коронавирусом. Голос диктатора не вернулся к прежнему диапазону до сих пор.

Более того, 5 мая 2023 года Лукашенко хрипящим голосом обратился к «передовикам труда» и силовикам. В Сети снова выдвинули версию, что белорусский диктатор подцепил коронавирус.

Проблемы с суставами

В конце лета 2021 года в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку узурпатора – ряд СМИ сочли ее довольно странной.

Также на видео не раз попадали кадры, как диктатор еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета.

На параде в Москве 9 мая 2023 года Лукашенко не смог самостоятельно дойти до Могилы Неизвестного Солдата. Его отвез автомобиль.

В 2024 году ситуация повторилась.

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