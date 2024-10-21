Логика предыдущих лет полностью опрокинута 5 Андрей Санников

21.10.2024, 8:37

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Почему только санкции могут спасти политзаключенных.

Радио «Свабода» недавно опубликовало список лоббистов отмены санкций. Список отнюдь не полный, но показательный. Лоббисты, естественно, из белорусов.

Спасибо радио за квалифицированный сигнал. Профессионалы, чё…?

Фамилии лоббистов называть не буду, много чести. К тому же они были и есть на сто процентов предсказуемы.

Постараюсь в очередной раз, к большому моему сожалению, пояснить, почему торговля санкциями — это не просто плохо, а очень плохо.

Казалось бы, произошел очередной качок маятника, когда Запад устает от собственных мер и начинает обсуждать, что «ничего не работает, зато наш бизнес страдает». И этот момент – самый опасный для Беларуси.

Предыдущий такой «маятниковый ход» случился в 2015 году, через пять лет после очевидного проигрыша Лукашенко на организованных им «выборах» 2010 года и жесткого разгона мирной демонстрации.

Тогда Евросоюз, вопреки своим же условиям, всего-то трем, которые необходимо было выполнить диктатуре для нормализации отношений с денежным Западом, плюнул на свои же принципы и принялся вовсю обслуживать свои интересы, а не принципы.

Результат?

Может, кто не помнит?

Напомню.

Запад вовсю принялся торговать с режимом Лукашенко, в том числе вооружать его для борьбы с народными возмущениями в будущем.

В 2020-м году весь этот бизнес обрушился на головы мирных белорусских протестов: канадские водометы, установленные на немецких и итальянских грузовиках, немецкое полицейское обмундирование, включая резиновые дубинки, польские светошумовые патроны и резиновые пули, чешские светошумовые гранаты, оружие производства Германии, Италии, США, Австрии…

Казалось бы, можно было сделать более-менее логические выводы из истории «маятниковых» отношений с режимом Лукашенко и на этот раз не отступать от своих же принципов-решений.

Однако опять начинают искать пути, обходные и не очень, чтобы помочь режиму Лукашенко, безнадежно больному и выжившему из ума.

Именно так стоит воспринимать все разговоры о снятии санкций как в прежние периоды беспринципных решений демократических стран, так и сейчас.

Только сегодня все эти знакомые маневры многократно опаснее, чем прежде. Я бы даже сказал — смертельно опасны как для белорусского государства, так и для его граждан.

Предыдущий опыт безнаказанности за преступления против человечности, которые режим совершает уже почти 30 лет, привел к тому, что Лукашенко от страха зашвырнул маятник так далеко в сторону еще больших преступлений и репрессий, что никакого возврата даже к дутой либерализации уже не будет.

Логика предыдущих лет полностью опрокинута.

Страх внутри режима не позволяет даже думать об ослаблении репрессий.

Тысячи политзаключенных (точного числа которых мы не знаем, но оно явно намного выше официально объявленного), каждодневные аресты, суды и посадки означают, что никаких красных линий у режима не осталось.

Кроме всего прочего, такие истеричные преследования инакомыслящих означают, что режим стремится добиться снятия санкций не только без освобождения всех политзаключенных, но даже не уменьшая их количества, необходимого для поддержания страха в обществе.

Более того, режим не собирается выпускать наиболее опасных с его точки зрения политзаключенных. А их десятки, если не сотни.

Когда мы слышим любые предложения о снятии санкций, исходящие из оппозиционных или псевдооппозиционных кругов, следует понимать, что эти добровольные помощники режима призывают разменять освобождение нескольких политзаключенных, по усмотрению режима, на жизни тех, которых Лукашенко стремится уничтожить физически.

Это раньше режим убивал тайком, теперь он делает это открыто и демонстративно, убивая во время мирных демонстраций протеста, убивая в тюрьмах и колониях.

Снятие санкций будет означать выдачу режиму Лукашенко лицензии на убийство в тюрьмах Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Николая Автуховича, Игоря Олиневича, Виктора Бабарико и многих других.

Противостоять обезумевшим карателям Лукашенко можно отнюдь не уговорами и не снятием санкций, а только более жесткими мерами, всеми имеющимися у Запада способами давления для освобождения всех без исключения политзаключенных.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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