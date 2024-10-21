Еще одна страна поддержала иск Литвы в МУС против Лукашенко 3 21.10.2024, 17:41

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Диктатор стал ближе к Гааге.

Министерство иностранных дел Латвии поддержало обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) по расследованию преступлений против человечности, совершенных в Беларуси, об этом ведомство сообщило «Белсату».

В МИД Латвии сообщили о поддержке иска Литвы в МУС в адрес белорусских властей.

«Кроме того, министерство тесно сотрудничает с другими государственными учреждениями при оценке содержания обращения и аргументов, представленных Литовской Республикой», — отметила пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Она также заверила «в неизменной приверженности Латвийской Республики поддержке работы МУС в его продвижении глобальной справедливости и эффективной системы международного уголовного правосудия».

Напомним, 30 Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.

О поддержке иска Литвы сообщили также и в Польше.

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