Еще одна страна поддержала иск Литвы в МУС против Лукашенко

Еще одна страна поддержала иск Литвы в МУС против Лукашенко3
- 21.10.2024, 17:41
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Диктатор стал ближе к Гааге.
Министерство иностранных дел Латвии поддержало обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) по расследованию преступлений против человечности, совершенных в Беларуси, об этом ведомство сообщило «Белсату».
В МИД Латвии сообщили о поддержке иска Литвы в МУС в адрес белорусских властей.
«Кроме того, министерство тесно сотрудничает с другими государственными учреждениями при оценке содержания обращения и аргументов, представленных Литовской Республикой», — отметила пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.
Она также заверила «в неизменной приверженности Латвийской Республики поддержке работы МУС в его продвижении глобальной справедливости и эффективной системы международного уголовного правосудия».
Напомним, 30 Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.
О поддержке иска Литвы сообщили также и в Польше.