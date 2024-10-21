«Никак не ожидал увидеть такую цену»3
- 21.10.2024, 17:55
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На Комаровке продают боровики по «аномальной» цене.
Грибы любят шокировать аномальными ценами вроде 100 рублей за килограмм боровиков. Но бывает и по-другому: читатель Onliner говорит, что на этих выходных нашел на Комаровке удивительно дешевые белые грибы.
«Сначала не присмотрелся к ценнику, показалось, что это грибы по 100 рублей — дорого, конечно, но попробуйте еще найти их в лесу. Потом удивился еще сильнее, когда увидел, что они стоят 10 рублей, что это за аномалия? Никак не ожидал увидеть такую цену на боровики, даже если они не целые», — рассказал мужчина.
В этой же точке продавались сушеные белые грибы по 250 рублей за килограмм.
По словам мужчины, грибов в эти выходные на рынке было не очень много и в среднем боровики были заметно дороже.
«Наверное, по фото понятно, почему цена с таким дисконтом. Грибы по виду „как с картинки“ продавались намного дороже — по 65—75 рублей за килограмм», — сказал он.