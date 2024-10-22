Названо место на Земле, где люди эволюционируют прямо сейчас 1 22.10.2024, 12:07

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Ученые заметили у них невероятные изменения.

Люди продолжают эволюционировать и приспосабливаться к окружающему миру, записи таких изменений можно найти в наших телах, пишет ScienceAlert.

Но на планете есть некоторые среды, где эволюция людей происходит быстрее, потому как их организму приходится приспосабливаться к более суровым условиям жизни. К примеру, альпинисты часто страдают от высотной болезни – реакции организма на низкое атмосферное давление, которое означает, что с каждым вдохом поступает все меньше кислорода.

Несмотря на это, на больших высотах Тибетского нагорья, где уровень кислорода достаточно низкий, живут и процветают человеческие сообщества. За более 10 тыс. лет заселения региона, организмы местных жителей приспособились к низкому уровню кислорода. Речь идет о недостаточной доставке кислорода через клетки крови в ткани организма известной, как гипоксия.

«Адаптация к высокогорной гипоксии увлекательна, потому как это сильный стресс, который имеет одинаковый эффект на людей, а также поддается количественной оценке. Это прекрасный пример того, как и почему наш вид имеет такое количество биологических вариаций», — говорит антрополог из Университета Кейс Вестерн Резерв Синтия Билл.

В новом исследовании ученая и ее команда нашли уникальные адаптации людей в тибетских общинах, которые помогают крови доставлять кислород. Они сосредоточились на маркере, который является показателем эволюционной приспособленности: репродуктивный успех. Женщины, которые рожают здоровых детей, передают необходимые черты для выживания следующему поколению.

Важные для выживания черты, чаще всего встречаются у женщин, поэтому они способны пережить стрессы беременности и родов. Такие женщины с большей вероятностью рожают больше детей. В свою очередь, их дети с унаследованными чертами выживаемости, доживут до зрелого возраста, чтобы передать уникальные способности следующему поколению.

Таким образом можно наблюдать естественный отбор в действии. В исследовании приняли участие 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, которые провели всю свою жизнь в Непале на высоте около 3500 метров.

Анализ показал состояние здоровья этих женщин, а также их физические показатели. Ученые измерили уровень гемоглобина в эритроцитах, который отвечает за доставку кислорода к тканям. Также исследователи измерили, сколько кислорода переносится гемоглобином. У женщин, которые имели самый высокий уровень живорождений, уровень гемоглобина был средним.

Но насыщение гемоглобина кислородом было на высоком уровне. Таким образом приобретенные адаптации максимизировали доставку кислорода к клеткам и тканям, при этом не сделали кровь женщин более густой. Как известно, густая кровь может создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Женщины с самым высоким репродуктивным успехом также имели более высокий уровень притока крови в легкие. Их сердца обладали увеличенным левым желудочком, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови.

Все эти изменения увеличили скорость транспортировки и доставки кислорода, что позволило жителям Тибетского нагорья компенсировать низкий уровень кислорода в воздухе, который они вдыхают.

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