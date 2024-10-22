Путин свихнулся 1 Anti-Colorados, Defence-Line

22.10.2024, 14:27

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Где появляются русские, там и творится эта вакханалия.

Поскольку лапти уже полностью вернули совково-царскую мифологию и скрепили все это болтами дугинского русского фашизма, там кроме Рюрика и Александра Невского, наверняка сейчас юзают и других представителей совкового пантеона. При этом, там привыкли делать это по-черному, то есть – не взирая на откровенную дичь того, что заливают в уши своему стаду. Ведь товарищ Дугин почти 40 лет назад был допущен в плохо разобранные архивы СС, где почерпнул много, как по части теории нацизма, который перелицевал в тот самый русский фашизм, так и по части инструментария, который помогает быстро захватить управление массами и прочно его удерживать.

Безусловно, методы и принципы, которые использовал Иосиф Геббельс, теперь используются российской пропагандой, а одним из ключевых ее принципов является: «чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят массы». И на самом деле, этот инструмент действительно прекрасно действует в руках тех, кто исповедует откровенный тоталитаризм. Причем, он работает как до момента установления тоталитарной власти, так и после этого момента. В этих двух условиях, инструменты проявляют себя несколько по-разному, но в данном случае, Россия представляет собой уже устоявшуюся диктатуру и потому, этот принцип действует уже в своей ультимативной форме.

То есть, когда тоталитарная власть установлена, то информация уже не может быть свободной от пропаганды. Даже нейтральные темы, обязательно окрашиваются в цвета пропаганды и более того, если какая-то информация, кем-то подается без этих специй, то такой источник должен либо скорректировать свою подачу, либо должен исчезнуть. С другой стороны, заветы Геббельса дают еще один эффект. Чем более дикой является информация, заливаемая пропагандой тем заметнее становятся те, кто к ней не восприимчив. В таком случае надо просто внимательно следить за грядкой и мгновенно пропалывать «сорняки» до получения однородной массы.

В итоге, эта самая масса должна соответствовать колхозникам из анекдота, в котором им объявили о том, что всем надо явиться к зданию правления завтра в 7 утра, поскольку всех будут вешать и у колхозников, на это возник только один вопрос: веревку свою брать или выдадут казенную. Вот такая реакция указывает на то, что соответствующая однородность общества уже достигнута и остается только следить за тем, чтобы не просмотреть кого-то, кто в такие вещи не верит или хуже того, смеется с откровенной дичи. Последние являются особенно опасными, поскольку в такой обстановке, юмор является единственным антидотом от этой, фабрично приготовленной отравы.

Вспоминая последнюю фазу совка, а именно последние 20 лет этой эпохи, которые я застал в детском и юном возрасте, могу отметить, что даже с раннего возраста детей уже грузили какими-то героическими сказками, сюжета которого либо не было в природе, либо он был перекручен до неузнаваемости. До сих пор помню пионерлагерь имени «Павлика Морозова», о котором подробно рассказал Лесь Подервьянский и потому останавливаться на этом персонаже, который воплощал в себе образ идеального стукача, в этот раз не будем.

Но в то время были еще несколько примерно таких же символов, которыми кормили с детского возраста и у кого до сих пор вкусный пломбир и колбаса по 2.20 до сих пор находятся в подсознании. Те, кто застал это время, могут прямо здесь оставить свои воспоминания о собственном наборе «героев», а мы коснемся своего набора и особенно – одной известной героини. Нет, это не Жанна ДʼАрк и уж точно – не радистка Кэт.

Танки уничтоженные 28-ю панфиловцами

Вдобавок к уже упомянутому Павлику Морозову, но уже в более старшем возрасте, присоединилась сага о 28 панфиловцах, которые отважно защищая Москву от немецко-фашистских захватчиков, уничтожили не то 50, не то 500 танков врага. Причем, все это были Тигры, Леопарды, Абрамсы и Леклерки, а политрук Клочков, тот самый, который якобы сказал: «велика Россия, а отступать некуда, позади Москва», даже уничтожил танк Меркава-4. И что характерно, у панфиловцев не было противотанковых пушек, а уничтожили они бронетехнику противника исключительно гранатами, бутылками со шмурдяком, голыми руками и конечно же, матом.

Если кого-то смутили названия танков или же их количество, то тут мы просто дополнили ту историю, такими же «достоверными» подробностями, как и сама эта история. В тот недолгий период, когда пропаганда на Расее была отключена, всплыли данные о том, что никаких 28 панфиловцев, которые вступили в бой с танками у разъезда Гомосеково, не было в принципе. Уже не знаю, был ли в природе «политрук Клочков», но поскольку такого подразделения не было и понятно, что оно не выступало против танков, то и тех красивых слов, с которыми иногда носятся до сих пор, тоже не было. Более того, был обнаружен автор этого мифа – журналист военной газеты, который сознался в том, что хотел приукрасить какую-то героическую эпопею, но поскольку не нашел фактажа – выдумал ее с нуля.

Когда это стало известно, публика взвыла, поскольку в голове все было аккуратно уложено – вот пломбир, вот – колбаса по 2.20, дальше – наше счастливое детство, чуть за ними – «миру – мир», а где-то между ними – 28 панфиловцев. А поскольку все это в голове держится общей массой, под названием «В СССР все было хорошо», то выдерни из этой конструкции один кирпичик и вся она перекосится, а то и рухнет. Конечно, не настолько, чтобы пересмотреть свое жизненное кредо «всегда», но порядок будет нарушен.

И вот когда все это вскрылось, та самая публика нашла свою точку дзен, мол, если такого и не было, то это надо было выдумать. На том – всё, и потому, когда пришло время наряжать внуков в гимнастерки, а их коляски драпировать под танки, то всё сработало как надо. Конструкция в их голове не развалилась и не превратилась в аморфную кучу сладких воспоминаний, поэтому на вкрадчивый призыв пропаганды «Будь готов!», там тут же ответили: «Всегда готов!», а дальше – кисть, краски и лозунги на машинах: «На Берлин!» или «Можем повторить!»

Были ещё и другие герои, наподобие панфиловцев, но среди всех этих персонажей, безусловно отдельно стоит персонаж Зои Космодемьянской. Ее история была короткой, но обязательной. Для нее просто было необходимо придумать подходящее «житие», ибо как ни крути, а она стала первой женщиной, которая во время войны получила звание героя. А раз она герой, то и подвиг ее должен быть отлит из гранита, и поскольку она умерла молодой, то ее образ должен был стать примером для детей и юношества, чтобы у них перед глазами всегда маячил героический образ девушки, отдавшей свою жизнь за… и дальше – пошла сплошная сказка, в стиле панфиловцев. Там нечего было подправлять, а надо было написать все с нуля, что и было сделано лихо и без рефлексии.

Эта история стоит особняком просто потому, что в ее основу положена примерно та же генеральная идея, на которой свихнулся Сталин, а теперь свихнулся и Путин. Все началось с того, что по разным причинам, наступление Вермахта на Москву выдохлось. Здесь мы не станем обсуждать причины этого фатального события, поскольку подробно это обсуждали и наверное – вернемся к этой теме еще раз. Здесь лишь отметим, что к ноябрю 1941 года, из Москвы драпануло множество людей и она напоминала собой Киев последних чисел февраля 2022 года. Вермахт стоял уже на пороге столицы страны победившего здравый смысл социализма и в общем, мог бы вложиться в последний рывок, но и совок тоже имел примерно такую же ситуацию.

Отмобилизованные войска красной армии скапливались в резерве, но как ими распорядиться, было сложно решить по простой причине. Если их сжечь в одном броске, то пополнить личный состав еще как-то можно было, а вот снабдить его всем необходимым, в частности – оружием, боеприпасами, техникой и другими видами довольствия просто с колес, было решительно невозможно. Сказки о том, что всю промышленность удалось вывезти с оккупированных территорий, рассказывались потом, а по факту всем было понятно, что вывезли мизер и что самое неприятное, вся индустриализация, шедшая последнее десятилетие, была обеспечена импортным оборудованием – немецким и американским.

Ряд промышленных предприятий были полностью разобраны в США и перевезены в совок, где были восстановлены. Это было сделано еще и потому, что Великая Депрессия привела к закрытию огромного количества заводов и фабрик и потому за время простоя они просто деградировали, а тут их удалось выгодно продать в совок. В итоге, когда из западной части совка вывозили оборудование предприятий, то это удалось сделать лишь частично, по каждому виду производства. То есть, развернуть такое же самое предприятие на Урале или на Алтае было возможно, только в технологических процессах зияли огромные дыры из-за оборудования, которое было невозможно вывезти в принципе или же для этого потребовалось бы намного больше времени.

Очевидно, что для запуска этих предприятий надо было заменить выбывшее оборудование на новое. Но как было сказано выше, оно производилось либо Германией, либо США. Немецкое оборудование выпало само собой и осталась только Америка. А это значит, что собранные резервы были последним доводом Сталина. Истратив эти резервы, их просто нечем было бы пополнить и это при том, что германская промышленность только набирала обороты, со всеми вытекающими последствиями. Именно по этой причине, резервы берегли для того, чтобы использовать их в самой критической ситуации.

Но вот в ноябре США таки перешли к практической части Ленд Лиза и начали поставки техники, боеприпасов и вооружений для того, чтобы новые волны мобилизованных могли получить необходимое для ведения боевых действий. Вместе с этим, Штаты получили заявку на восполнение выбывшего оборудования и получили перечень сырья, которое совок не мог выпускать в ближайшее время. И все это пошло сплошным потоком именно с начала ноября 1941 года. Это и стало отправной точкой для контрнаступления, которое должно было как минимум – отбросить противника от Москвы, а как максимум – рассечь фронт на северную и южную части.

И тут у Сталина запаяло на истории, как это случилось у Путина. Лысого вштырило на Рюрике, а усатого – на Наполеоне. Правда, Сталин не знал подлинной истории отступления Наполеона из Москвы и он оказался в плену мифов, которые были созданы еще при царе. Он верил в то, что «партизаны» решили погнать Наполеона по той же дороге, по какой он зашел в Москву, не давая ему с нее сходить. А раз так, то его армия шла через населенные пункты, которые он сжег во время наступления. Этот бред вынес мозг не только Сталину, но поколениям до него и поколениям – после. Я лично помню, как историчка нам рассказывала эту чушь и воспевала доблестных партизан.

На самом деле, Наполеон и его армия, уходя из Москвы, просто не имели никакой альтернативы по части выбора дорог, поскольку их тогда практически не было, и в Европу вела именно эта. В общем, никто его не мог заставить идти именно этим путем. А что касается «разграбленных и сожженных» населенных пунктов, то французской армии это не было нужно в принципе, поскольку это была не орда, а регулярная сухопутная сила, с самой передовой на то время, логистикой. Но разграбление и сожжение все же было, только исполнено оно было местными жителями или теми самыми «партизанами», о которых с придыханием рассказывала историчка.

В отличие от совка, во Франции имеются огромные архивы тех времен и в частности – письма солдат и офицеров армии Наполеона, которые описывали дичь местных жителей, которую они творили на собственной земле. Для них это был шок, поскольку они видели, как самоорганизовались поляки после освобождения от австрийцев, и как там начала восстанавливаться государственность. Русским была дана такая же свобода выбора и они начали грабить свое же.

Но Сталин верил в эти сказки и поручил НКВД сделать то же самое, что было написано в этих сказках. Одновременно с контрнаступлением, диверсанты НКВД, заброшенные в тыл противника, должны были устроить «выжженную землю», чтобы как и наполеоновская армия, немцы тоже, посреди зимы, отступали по безлюдной, сгоревшей местности. Важный момент, немцы дошли до Москвы и в их тылу ничего не сгорело во время оккупации, а вот НКВД должно было все выжечь. Это потом большевики рассказывали, как немцы все жгли.

И вот Зоя Космодемьянская входила в состав одной из таких диверсионных групп. Ее группа должна была сжечь одно из сел, через которое предполагалось отступление немцев, причем – дома надо было сжигать вместе с теми, кто был внутри. Помним же про Хатынь? Так вот, таких Хатыней Сталин заказал десятки, если не сотни, и Зоя была одной из исполнительниц и как оказалось – бестолковой, поскольку ее заловили местные жители и хотели было линчевать, но вмешалась местная власть и ее отдали в руки оккупационных сил.

Ну а дальше все было как в Библии. Местные жители кричали «Распни её, распни!», в смысле – казни её, что и было сделано. Её повесили и на том ее героизм был закончен. И тут за дело взялась пропаганда, как и за панфиловцев, чтобы сделать из этой дичи – героическую повесть, которой будут пичкать даже детей. И вот что интересно, потом та же пропаганда списала грабежи, сожжения, убийства и насилие на немцев, хотя большую часть из этого творили сами же большевички.

И вот прямо сейчас, уже на нашей земле мы видим, что никакого Вермахта и близко нету, а весь тот набор преступлений, которые большевики повесили на немцев, у нас происходит просто нон-стоп. То есть, где появляются русские, там и творится эта вакханалия, но пропаганда все это валит на кого-то еще. А все это к тому, что прямо сейчас можно увидеть, как оно работает: Орды нет, французов нет, Вермахта нет, а дичь – есть. Значит, дело не в них. А поскольку во всех указанных эпопеях была всего лишь одна константа – русские, то никакого другого вывода сделать просто невозможно. Это есть вековое, неизменное зло, которое несет не только грабежи, насилие и смерть, но и всегда – ложь.

Anti-Colorados, Defence-Line

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