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Пионтковский назвал дату, когда разрешат бить вглубь России

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  • 22.10.2024, 15:29
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Пионтковский назвал дату, когда разрешат бить вглубь России

Визит Остина был намеком.

Глава Пентагона Ллойд Остин 21 октября прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Обсуждений о разрешении Украине бить вглубь России не было. Однако это может произойти уже в ближайшие дни.

Впрочем, для этого решения момент истины наступит буквально в ближайшие дни. Таким мнением с «24 Каналом» поделился российский публицист Андрей Пионтковский, отмечая, что сейчас мир затаил дыхание в ожидании исторического решения. Но в этом ожидании следует взять паузу до начала ноября.

Все решится после выборов в США

По мнению Андрея Пионтковского, нынешний визит Остина в Киев следует рассматривать больше, как жест моральной поддержки. И намек на то, что ждать остается совсем недолго.

«Что мог ответить Зеленскому Остин на прямой вопрос о разрешении на удары вглубь России? Скорее всего, он сказал, что Байден все еще колеблется и не хочет давать такое разрешение в связи с приближением выборов. Зато, вероятно, такое решение стоит ожидать после 5 ноября», – уверен российский публицист.

При этом ключевым в дальнейшей судьбе войны в Украине Андрей Пионтковский называет членство в НАТО. Это часть Плана победы, представленного президентом Украины международным партнерам. И это тот фактор, который точно станет признаком победы в войне с Россией.

«Зеленский сказал партнерам: или вы готовы к победе, и даете самолеты и пилотов, и мы освобождаем Крым, и побеждаем на поле боя. Или вы не готовы, и тогда мы идем на переговоры, останавливаемся на линии разграничения. Но тогда Украину непременно приглашают в НАТО. И этот план также следует назвать победным», – отметил Андрей Пионтковский.

«Потому что членство в НАТО это однозначно поражение для Путина. Конечно, на переговорах Путин на это никогда не согласится. Но вспомните, спрашивали ли у Сталина, когда принимали в НАТО Федеративную Республику Германия? Путина не следует спрашивать согласия, ему следует навязывать этот план»,

– убежден Андрей Пионтковский.

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