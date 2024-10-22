«Мировое большинство» или мировая война? Ксения Кириллова

22.10.2024, 17:26

На что надеется Россия в противостоянии с Западом.

Хотя кремлевские пропагандисты по-прежнему декларируют одной из целей Москвы построение нового миропорядка совместно с так называемым «мировым большинством», даже лояльные властям аналитики признают, что Россия не оказывает существенного влияния на позицию других стран. Несмотря на присоединение отдельных стран к санкционному режиму, их бизнес прекращает взаимодействие с Москвой, опасаясь вторичных санкций, и Россия ничего не может противопоставить этому. Не получая ожидаемого объема от союзников, российские аналитики все чаще говорят о выгодности для Кремля «большой войны» на Ближнем Востоке, которая могла бы ослабить Запад, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

На днях в главном прокремлевском аналитическом центре, Дискуссионном клубе «Валдай» состоялась конференция, посвященная двусторонним российско-китайским отношениям. В преддверие встречи аналитик центра Андрей Быстрицкий опубликовал статью, где выразил вполне традиционные для Кремля ожидания от сотрудничества двух стран, а именно, «создание многополярного мира», где царит «свобода торговли и обмена технологиями». Также Быстрицкий призывает к большей интеграции стран Евразии, в том числе в рамках экономического взаимодействия. Однако на практике союзники Москвы не стремятся реализовывать эти цели, и на этом фоне Кремль вновь возвращается к привычной тактики дестабилизации всего мира.

Сами аналитики клуба «Валдай» признают, что «мировое большинство» незападных стран, о котором так любит говорить пропаганда, крайне неоднородно, а главное, не стремится разрывать контакты с Западом. В своем докладе «Мировое большинство и его интересы» прокремлевские эксперты признают, что «поведение стран мирового большинства может в отдельных случаях быть одинаковым по отношению к США и России с КНР», и может не устраивать Россию в той же мере, как и поведение союзников США. Авторы доклада вынуждены констатировать, что «подавляющее большинство государств мира не готовы сейчас или в будущем делать выбор между Россией и ее противниками на Западе», а сама Россия «не является лидером сколько-нибудь заметной группы союзников».

На этом фоне эксперты центра признают проблему вторичных санкций, которые стали, по их словам, «одним из ключевых политических рисков для зарубежных партнеров российского бизнеса». Аналитик «Валдая» Иван Тимофеев указывает, что даже если конкретные страны не присоединились к санкциям, их бизнес по-прежнему зависит от Запада и уязвим для санкционного давления.

По его подсчетам, с марта 2022 года по июль 2024 года было зафиксировано 511 случаев попадания под вторичные санкции. Из них на китайские компании приходится 107 случаев, на компании из ОАЭ – 74, с Кипра – 52, а из Турции – 66. Кроме этого, «появление правового механизма введения вторичных санкций в отношении финансовых институтов существенно увеличило опасения в банковском сообществе Китая и других дружественных стран».

Конкретных механизмов решения проблемы Тимофеев не предлагает. Его коллеги также не вносят никаких предложений об участии союзников в решении российских экономических проблем. Эксперт «Валдая» Юлия Мельникова, к примеру, для укрепления доверия российских деловых кругов к Китаю советует улучшить «коммуникативную практику» и больше уделять внимание «слову и образу» заверений о дружбе, которые Пекин регулярно делает в адрес Москвы. По сути, вместо решения конкретных проблем с доверием Мельникова предлагает лишь пропагандистские методы убеждения россиян в дружеских намерениях Китая. Помимо этого, автор советует развивать не только сотрудничество в области безопасности, но и совместные экономические проекты в рамках ШОС.

Однако с последним на практике все тоже обстоит не слишком гладко. Российские военные аналитики констатируют, что даже дружественные Москве страны в экономике предпочитает полагаться на западные, а не российские компании. В частности, президент Казахстана заявил, что в случае одобрения решения о постройке в стране АЭС, строить ее будет «международный консорциум». Авторы полагают, что речь идет о франко-японской компании «Оrano S.A.–EDF–Mitsubishi Heavy», которая уже занимается строительством АЭС в турецком Синопе и, вероятно, будет строить АЭС в Сербии.

Не видя ожидаемой помощи от союзников, Москва, похоже, все больше полагается на свою привычную тактику – дестабилизацию мирового порядка. Российские военные эксперты прямым текстом пишут о том, что «большая война на Ближнем Востоке» крайне выгодна России, поскольку «Запад вынужден будет перенаправить свои военно-политические усилия и материальные ресурсы в этот регион, ему уже будет не до нас, к тому же нефть и газ резко возрастут в цене». По их словам, в этом случае Украина и вовсе может остаться без ПВО, «и в ее небе будет безраздельно господствовать авиация ВКС России». «В результате укронацистский режим останется один на один в борьбе против нас, и его скорый крах будет неизбежен», – заключают авторы.

Подобная риторика уже звучала год назад, когда российские пропагандисты прямым текстом говорили о том, какую выгоду Москва может извлечь из войны Израиля с «Хамас». Российские связи с ближневосточными диктатурами, в том числе поставки им оружия, известны как минимум несколько лет. Однако вряд ли у Москвы сейчас есть возможности разжигать войны в любой точке мира хотя бы потому, что она уже не является ведущим игроком и все больше зависит от своих восточных партнеров.

Однако весьма вероятно, что на фоне уже идущих военных действий Кремль сделает все, чтобы максимально обострить обстановку, надеясь лишить Украину западной поддержки.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

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