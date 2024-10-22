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Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров

  • 22.10.2024, 20:20
  • 2,084
Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров
Владимир Зеленский

О ком речь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был не удовлетворен докладами двух министров относительно ситуации со скандалами МСЭК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, в Украине должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации со скандалами по МСЭК. В частности, будет происходить полный аудит пенсий и других начислений всем должностным лицам, которые организовали себе инвалидности.

Также Зеленский заявил, что заслушал сегодня доклады по этой ситуации от министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

«Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно нужно пройтись по всей горизонтали местной власти», - сказал Зеленский.

Напомним, Жолнович был назначен на должность главы Минсоцполитики 19 июля 2022 года. Ляшко с 11 марта 2020 года был главным санитарным врачом Украины, а 20 мая 2021 года возглавил Минздрав.

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