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Так называемые «выборы президента» в Беларуси пройдут 26 января 2025 года

24
  • 23.10.2024, 10:44
  • 7,316
Так называемые «выборы президента» в Беларуси пройдут 26 января 2025 года

Дата отличается от той, которая попала в СМИ.

Так называемые «президентские выборы» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года. Стоит отметить, что дата отличается от той, которая попала в СМИ. Ранее сообщалось, что«выборы» пройдут 25 февраля.

Лукашенко пока официально не объявлял о своем участии в так называемых «выборах». Но явно намекал, что пойдет на новый срок.

Цивилизованный мир не признает результаты «выборов» в Беларуси.

@charter97.org Выборы в Беларуси: дата уже известна! #выборы #беларусь #лукашенко #2025 #парламент #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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