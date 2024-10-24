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Ученые обнаружили на обратной стороне Луны скрытые структуры

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  • 24.10.2024, 13:50
Ученые обнаружили на обратной стороне Луны скрытые структуры

Что о них известно?

Китайские ученые продолжают изучение образцов лунной породы, которые доставил на Землю зонд «Чанъэ-6» в конце июня этого года. Всего ученые получили почти 2 кг образцов, взятых посадочным модулем с поверхности обратной стороны Луны и из-под нее. Эти образцы были взяты в районе южного полюса спутника Земли. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, позволило ученым обнаружить признаки существования магматических структур на обратной стороне Луны, пишет IFLScience.

Как известно Луна всегда обращена к Земле только одной стороной. Это связано с особенностями гравитационного взаимодействия двух тел и со скоростью их вращения.

Хотя иногда невидимую сторону Луны называют темной, на самом деле она получает столько же света Солнца, что и видимая сторона. Но между двумя сторонами Луны существуют существенные различия. Несмотря на то, что на обратной стороне также много кратеров, там нет обширных глубоких бассейнов (ударные кратеры) и лунных морей (темные обширные низменности), как на видимой стороне Луны. При этом данные исследований показали раннее, что кора на обратной стороне Луны более толстая.

Изучение первых в истории образцов горной породы с обратной стороны Луны могут помочь выяснить, почему две части спутника Земли так отличаются. Ученые также надеются получить подсказки относительно того, как сформировалась Луна.

Теперь же китайские ученые обнаружили, что в бассейне Южный полюс-Эйткен, где приземлился посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» существует сильный магнетизм, где магма охлаждается и затвердевает, образуя магматические породы. Магматизмом называют процесс появления в коре расплавленной магмы, которая поднимается и затвердевает на разной глубине или же извергается на поверхность.

Ученые использовали также данные исследований образцов с видимой стороны Луны и обнаружили существенные различия в вулканизме между двумя сторонами. Вероятно, это связано с толщиной коры. Там, где кора толстая скорее всего преобладает экструзивный вулканизм, когда магма течет по поверхности, а затем остывает. В местах, где кора менее толстая, образуются магматические структуры, которые застывают в коре, и магма не выходит на поверхность. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что толщина коры является основным фактором, который объясняет разные процессы вулканизма на двух сторонах Луны.

Дальнейшее изучение лунных образцов должно дать ответ на вопрос, почему в бассейне Южный полюс-Эйткен не обнаружено так много базальтовых пород, как ожидали ученые.

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