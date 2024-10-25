Расстрел российских военных в Чечне: появились фамилии и новые подробности
- 25.10.2024, 7:42
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Раненых может быть больше.
В Чечне неизвестные расстреляли грузовик, в котором находились росгвардейцы. Один человек погиб и минимум еще один стал «300-м».
ЧП произошло еще вчера, 24 октября, около 12:00 в районе Станицы Петропавловской, недалеко от Грозного.
Первым информацию о стрельбе сообщил оппозиционный чеченский канал NIYSO, который даже выложил в Сеть кадры с места расстрела, пишет «Диалог.UA».
До сих пор неизвестно, кто атаковал грузовик «Урал-4320», сколько было нападавших и куда они скрылись.
Точно так же неизвестен мотив.
В Сети появились кадры с телом одного убитого, а также документы еще двух росгвардейцев. Некоторые российские паблики пишут, что раненых может быть и два человека.