Наталья Радина: Это последний спектакль Лукашенко 18 25.10.2024, 11:21

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Ситуация будет кардинально меняться.

В Беларуси на 26 января 2025 года объявлены так называемые «президентские выборы». Фактически — досрочные. Лукашенко уже объявил о своем участии. Почему диктатор так спешит? Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью на YouTube-канале известного журналиста Евгения Киселева:

— Во-первых, это ни в коем случае нельзя назвать выборами. Это очередной фарс. Лукашенко фальсифицировал «выборы» на протяжении всех 30 лет своего правления. Очередной спектакль, который он намерен провести 26 января 2025 года, уверена, будет для него последним. И Лукашенко сам это прекрасно понимает. Убеждена, что у диктатора нет еще пяти лет. Диктатура в Беларуси рухнет гораздо раньше. А почему он торопится? Этим Лукашенко показывает свой страх. Он понимает, что времени у него осталось мало. «Выборы» пройдут досрочно, как минимум — на шесть месяцев раньше. Физическое состояние Лукашенко достаточно тяжелое, мы это все прекрасно видим. Пока он стоит на ногах, видимо, решил провести так называемые выборы. Также диктатора заставляет спешить давление, которое оказывается на него со всех сторон.

Белорусская журналистка раскритиковала «план» офиса Тихановской на так называемые выборы:

— Конечно, никакого влияния на ситуацию внутри страны Тихановская не оказывает. Происходит имитация деятельности. После объявления даты «выборов» офис Тихановской выступил с призывом «голосовать против всех». Это абсолютная игра в пользу власти. Считаю, что эти «выборы» нужно полностью игнорировать. Когда вы призываете людей голосовать против всех, вы обеспечиваете властям явку. Вы призываете белорусов приходить на избирательные участки, легитимизируя этот фарс и обеспечивая картинку для пропагандистских телеканалов. Потом Лукашенко рисует цифру в 80%. Я призываю белорусов не участвовать в «выборах», игнорировать их по мере сил и возможностей. Если же вас заставляют (мы понимаем, что власти будут использовать административный ресурс), лучше портить эти бюллетени. Понятно, что сегодня сложно говорить об открытом протесте против власти, учитывая уровень репрессий, но проигнорировать эти «выборы», считаю, обязан каждый гражданин Беларуси.

Мы прекрасно понимает, что цифры уже заготовлены. Наверняка Лукашенко захочет нарисовать порядка 80%. Возможно, больше, ведь у Путина на прошлых «выборах» было 87%. Это не имеет никакого значения. Но очень важно, чтобы в день «выборов» были пустые участки. Да, людей будут гнать на досрочное голосование, ведь проще человека с рабочего места отправить, но в день «выборов» мы в состоянии обеспечить пустые участки. Именно так белорусы выразят свой протест против диктатуры. Это абсолютно безопасно.

Может ли на этих «выборах» появится технический кандидат, которого может поддержать оппозиция? Наталья Радина считает, что этот вариант исключен:

— В 2025 году такой сценарий невозможен. Сегодня на горизонте не видно даже спойлеров, которые решатся пойти с Лукашенко на эти «выборы». Но, думаю, найдутся несколько людей, которые будут невыгодно выглядеть на фоне диктатора. Хотя сейчас любой кандидат будет выглядеть более выигрышно, настолько Лукашенко дряхлый и слабый. Но это будут абсолютно безопасные люди. Про голосование тут невозможно говорить, нужно его игнорировать.

В «выборах» есть смысл участвовать, если после них организовывается акция протеста. А явку диктатору обеспечивать нельзя.

Главный редактор сайта Charter97.org уверена, что у Лукашенко нет возможности держаться у власти на протяжении пяти лет:

— Закончились ресурсы у его диктатуры, заканчиваются ресурсы и у Москвы. Считаю, что в ближайшем будущем нас ждут очень серьезные события. Перемены в Беларуси произойдут гораздо раньше, чем через пять лет. Вижу это и по настроениям белорусской номенклатуры, которая сегодня, конечно, запугана и не может поднять свой голос против Лукашенко, но очевидно, что их не устраивает та ситуация, которая сложилась в стране.

Они видят угрозы, которые нарастают со стороны Москвы и в связи с войной против Украины, и в связи с планами Путина по расширению империи. Номенклатура и бизнес напуганы уровнем беспредела, который сегодня творится в Беларуси. Ведь те силовые структуры (по сути — бандформирования), которые бросают в тюрьмы политических заключенных, проводят репрессии и против бизнесменов, и чиновников. Вполне себе 1937-й год. Лукашенко этим силовикам развязал руки, им сегодня позволено все. Такое положение вещей многих не устраивает. Поэтому недовольство и среди номенклатуры, и среди бизнеса сегодня серьезное.

Наталья Радина считает, что Россия ослабнет и начнет разваливаться, что приведет к кардинальным изменениям в Беларуси. Аргументируя свою позицию, она приводит пример СССР:

— Давайте вспомним всесоюзный референдум о сохранении СССР, который прошел 17 марта 1991 года. Он был проведен в 9 из 15 союзных республик. В той же Беларуси нарисовали более 70% за сохранение СССР. Через несколько месяцев, в августе этого же года, «совок» перестал существовать.

Все зависит от угла зрения. Сегодня я вижу слабого и дряхлого Лукашенко, слабого и старого Путина. Знаю, что ресурсы России абсолютно исчерпаемы.

Давайте вспомним замечательного советского диссидента Андрея Амальрика, который в 1969 году написал эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». В его последующей книге «Записки дисседента» я прочла, какой была реакция его друзей на эту работу. Ему говорили, что «этого никогда не будет», «Советский Союз просуществует еще тысячу лет». Андрей Амальрик провел блестящий анализ того, что такое Советский Союз и что такое советская система. Увидел ее слабость и уязвимость. Увидел, что она не сможет долго существовать в изоляции и при гонке вооружений. Он видел настроение общества, для его описания он использовал термин «двоемыслие». Андрей Амальрик писал, что люди не поддерживают советский режим. Он предсказал неминуемую войну. Правда, ошибся, она была не с Китаем, а в Афганистане. И Советский Союз рухнул. Да, не в 1984-м, а в 1991-м, но разрушение началось с 1985-го, когда пришла «перестройка».

Считаю, что сегодняшняя ситуация в современной России такая же. Мы все жертвы ИПСО. Российская пропаганда работает. Ее цель — убедить, что «режим силен», «Путин будет вечно», «Россия будет вечно». Нет, империя рухнет, я в этом убеждена.

Евгений Киселев согласился с этим утверждением и выразил мнение, что многие пессимистические прогнозы сегодня связаны с «инерцией восприятия»:

— Если вспомнить те годы, я готов честно подтвердить, что даже когда случился провалившийся путч, когда официально была признана независимость Латвии, Литвы и Эстонии, отлично помню, что многие люди не могли предположить, что СССР развалится через несколько месяцев. Все думали, что будет найдена некая формула обновленного союза, будет не СССР, а другая аббревиатура. А когда на пике были демократические события — 1989 год, первый съезд народных депутатов, разгар горбачевских реформ — точно никто не предполагал, что СССР развалится через 2,5 года. Это была инерция восприятия. Полагаю, что сегодня многие находятся в ее плену, что ведет к ощущению неизбежности нынешнего бытия, которое якобы будет продолжаться еще 15-20 лет.

Наталья Радина указала на прямые симптомы того, что у режимов Путина и Лукашенко начались серьезные проблемы:

— У России заканчиваются человеческие ресурсы. Зачем приглашать северокорейских солдат? Очевидно, что они обходятся российскому режиму дешевле, чем собственные контрактники, которым выплачиваются колоссальные зарплаты. А это значит, что заканчиваются и деньги. Секторальные санкции, которые ввел Запад, действуют. Даже если они обходятся через третьи страны, режим несет огромные издержки. Поддержка террористических режимов по всему миру также обходится Путину очень дорого.

По ситуации в Беларуси я могу сказать, что дотации со стороны Москвы значительно сократились, а Лукашенко привык существовать исключительно на российские деньги, которые все 30 лет шли потоком в Беларусь. А сейчас — всё, краник перекрыт. Действуют санкции Запада, в первую очередь — против нефтепродуктов, которые не идут в Европу и потерян главный украинский рынок. Калийные и азотные удобрения также не идут таким потоком, как до введения санкций. Это все серьезно бьет по режиму. Я вижу, что он сегодня в состоянии полураспада, а общество ненавидит диктатора. Да, сегодня удается удерживать под контролем людей с помощью карательных структур, но ведь этим опричникам нужно платить зарплату, они привыкли хорошо жить.

Наталья Радина считает, что Москва при любых раскладах не сможет помешать смене режима Лукашенко:

— Думаю, что даже номенклатура против участия Лукашенко в этих «выборах». Помимо того, что он стар и дряхл, диктатор абсолютно анахроничен. Он не в состоянии предложить какую-то альтернативу развития страны, Лукашенко ведет ее в тупик. Тотальная зависимость, которая у него есть от Москвы, губит сегодняшнюю Беларусь. Я вижу, что значительная часть чиновников это понимает. Происходит смена поколений, приходят совершенно другие люди, которые значительно моложе Лукашенко и не хотели бы потерять страну и свое положение в структурах власти. Считаю, что они задумываются, что власть в Беларуси нужно менять и договариваться с Западом и оппозицией, чтобы найти выход из этой ситуации.

В перспективе может быть создано переходное правительство, которое должно будет обратиться за помощью к Западу. Если даже номенклатурный переворот произойдет до ослабления Москвы, коалиционное правительство, в которое должна будет войти номенклатура, освобожденные из тюрем политзаключенные и часть эмиграции, может призвать международное сообщество ввести в Беларусь миротворческий контингент под эгидой НАТО или ООН, как были введены миротворческие силы в Косово. У них KFOR, а у нас может быть BYFOR.

Сможет ли Россия противостоять этом? А сколько РФ освобождает Курскую область? А ведь это собственная страна. Своими ресурсами не смогли. Бросили чеченцев — разбежались, сейчас отправляют северных корейцев. На сколько их хватит? Давайте не будем преувеличивать силу России. Нужно действовать без оглядки на Москву. Да, нужно понимать всю сложность ситуации, но действовать в интересах своей страны. Режим Лукашенко неминуемо рухнет.

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