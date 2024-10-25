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Представлен топовый Android-смартфон с кнопкой для камеры, как у iPhone

  • 25.10.2024, 12:51
Представлен топовый Android-смартфон с кнопкой для камеры, как у iPhone

Продвинутые фотовозможности телефона сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой.

Oppo официально (представила https://www.unian.net/techno/gadgets/oppo-find-x8-harakteristiki-anonsirovan-odin-iz-luchshih-android-smartfonov-12799086.html) Find X8 и Find X8 Pro – «самые совершенные флагманы» компании. У них топовые дисплеи и камеры, мощное железо, ИИ-функции, а в «прошку» поставили свой аналог Camera Control от Apple.

Характеристики OPPO Find X8 Pro:

дисплей: 6.78", 2780×1264, AMOLED, 1-120 Гц

процессор: MediaTek Dimensity 9400

память: 12/16 ГБ ОЗУ + 256/512/1024 ГБ ПЗУ

батарея: 5910 мАч, зарядка 80 Вт + 50 Вт (беспроводная)

камеры: 50+50+50+50 Мп (Sony LYT-808 + ширик + х3 зум + телевик), для селфи установлена камера на 32 Мп.

Базовый Find X8 отличается от старшего собрата 6.58-дюймовым экраном, аккумулятором (5630 мАч) и камерами (у Find X8 Pro есть дополнительный телеобъектив). Oppo Find X8 Pro также получил «айфоноподобную» кнопку Camera Control, как в iPhone 16. Причем ее можно будет использовать и под водой.

Среди прочих особенностей отмечают защиту от воды и пыли IP68 (Find X8) и IP69 (Find X8 Pro), подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержку 5G, NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Обе модели работают на ColorOS 15 на базе Android 15.

В Китае Oppo Find X8 и X8 Pro предлагаются по цене от 4199 и 5299 юаней соответственно (около 600 и 750 долларов). Продажи новинок на китайском рынке начнутся 30 октября, а затем должны стартовать и международные поставки.

Oppo – не единственная китайская компания, которая решила скопировать главную «фишку» iPhone 16. Бренд Realme сразу после презентации iPhone 16 показывал прототип новинки с похожим элементом управления на том же месте.

Судя по отзывам пользователей и журналистов, большинство в восторге от новой кнопки в iPhone 16 и ее возможностей. Например, редактор 9to5Google удивлен, что Google, Samsung или кто-либо другой за эти годы не придумали что-то подобное.

По слухам, Apple продолжит добавлять новые кнопки на корпус своих смартфонов, чтобы подчеркивать отличия новых моделей. Так, в линейке iPhone 17 новая кнопка заменит Action Button и качельку громкости.

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