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ВСУ впервые уничтожили в Курской области редкий российский бронеавтомобиль «Сармат-3»

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  • 26.10.2024, 14:29
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ВСУ впервые уничтожили в Курской области редкий российский бронеавтомобиль «Сармат-3»

Что о нем известно.

Украинские Силы обороны впервые уничтожили редкий российский бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3» - в населенном пункте Глушково в Курской области.

При этом, как отмечают аналитики Defense Express, фото уничтоженной машины выложил депутат Курской областной думы Алексей Золотарев, ошибочно назвав ее «украинским бронеавтомобилем».

Как отмечают аналитики, «Сармат-3» - это новейшая версия линейки семейства военных автомобилей. Он очень редко используется россиянами на поле боя, его эксплуатируют спецподразделения и воздушно-десантные войска.

Работы над «Сарматом-3» ориентировочно завершились в 2016-2017 году, но потом Минобороны РФ отправило машину на доработку, чтобы усовершенствовать характеристики. В 2022 году наконец был продемонстрирован полноценный бронеавтомобиль, разработанный на базе «Сармат-3».

Как отмечают в Defense Express, «Сармат-3» имеет вес 3,5 тонны; двигатель мощностью 153 л.с.; максимальную скорость - 150 км/ч и может перевозить 8 человек или 1500 кг груза. В новой легкобронированной версии СТС «Сармат-3» может нести груз до 900 кг или до 4 бойцов, обеспечивает скорость до 120 км/ч, дальность хода - 500 км.

Бронеавтомобиль также может быть вооружен пулеметами 7,62 мм или 12,7 мм, гранатометами АГС-17 или противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

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