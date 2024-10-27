Назван напиток, который очистит печень и вернет блеск коже 27.10.2024, 19:07

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Фото: Getty Images

Эффект будет заметен уже через неделю.

Эксперт по здоровью Дженифер Темпл рассказала о чае, который способствует детоксикации печени и возвращает коже здоровый блеск. По словам Темпл, настой из расторопши пятнистой, который готовится из измельченных стеблей и зерен этого растения, помогает улучшить состояние организма всего за неделю регулярного употребления.

Об этом сообщило издание «Daily Mirror».

Темпл, сертифицированный специалист по аюрведе и владелица компании Purely Ayurveda, рекомендует пить одну чашку настоя в день. Она объяснила, что отвар оказывает мягкое очищающее действие на печень, способствует снижению уровня токсинов в организме и заряжает энергией.

Расторопша пятнистая, по словам эксперта, является лучшим выбором для детоксикации. Чтобы приготовить чай, нужно перемолоть семена и стебли растения, а затем залить кипятком в соотношении 1:1. Напиток следует настаивать около 10 минут перед употреблением.

«Регулярное употребление такого чая поможет не только очистить печень, но и сделает кожу более сияющей и здоровой всего за неделю», — отметила Темпл, подчеркнув, что это легкий способ провести мини-детоксикацию в домашних условиях.

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