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Ученые: Человеческое сознание может попадать в другое измерение во время сна

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  • 28.10.2024, 0:15
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Ученые: Человеческое сознание может попадать в другое измерение во время сна

В новой гипотезе особенное внимание уделено одному виду сновидений.

Согласно новой гипотезе, представленной на научной платформе Qeios, человеческое сознание может путешествовать в другие измерения во время сна. Учёные утверждают, что сны, особенно повторяющиеся, могут служить своеобразными «окнами» в параллельные реальности, где разум человека может взаимодействовать с новыми формами существования.

Об этом пишет «Popular Mechanics».

Идея основывается на многомировой интерпретации квантовой теории, которая предполагает существование множества параллельных вселенных, образующихся в результате каждого выбора или события. Авторы гипотезы адаптировали эту теорию к сознанию человека, утверждая, что во время сна снижается влияние физических ощущений и рационального мышления, что позволяет сознанию обходить привычные границы времени и пространства.

По мнению учёных, сны могут быть не просто результатом активной работы мозга, а «порталами» в другие версии нас самих, существующие в альтернативных измерениях. Особенное внимание они уделяют повторяющимся снам с яркими и последовательными сюжетами, которые могут указывать на более глубокие связи с этими реальностями. Сильные эмоции в таких снах могут отражать жизненный опыт другого «я» в параллельном мире.

Исследователи также рассматривают концепцию «локального» и «нелокального» сознания. Локальное сознание отвечает за восприятие через пять органов чувств, в то время как нелокальное сознание предполагает более широкие и переплетённые реальности. С их точки зрения, именно нелокальное сознание позволяет переживать сны, выходящие за пределы привычной физической реальности.

Однако, несмотря на интересность гипотезы, у неё есть серьёзные ограничения: до сих пор не существует эмпирических доказательств, подтверждающих возможность путешествий сознания в другие измерения через сны. Хотя квантовые явления, такие как запутанность и нелокальность, действительно оспаривают традиционные представления о времени и пространстве, научных подтверждений того, что сны могут быть связаны с параллельными реальностями, пока нет.

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