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Украинские дроны атаковали два российских спиртзавода в Воронежской области

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  • 28.10.2024, 9:55
  • 7,904
Украинские дроны атаковали два российских спиртзавода в Воронежской области

Начались мощные пожары.

Украинские БПЛА атаковали Воронежскую область РФ, сообщает ASTRA.

Утверждается, что пожар возник на Аннинском спиртзаводе. Подтверждений данной информации пока нет, однако ранее глава региона сообщил о повреждениях на двух промышленных предприятиях вследствие атак БПЛА. В пгт Анна также находится нефтебаза ООО «Аннанефтепродукт», ранее ее уже атаковали беспилотники в начале октября.

По данным местных жителей, БПЛА также атаковали сегодня спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров.

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