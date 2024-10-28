закрыть
28 октября 2024, понедельник, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ударила дронами по секретным заводам россиян

3
  • 28.10.2024, 9:55
  • 7,420
Украина ударила дронами по секретным заводам россиян

Их прячут под видом спиртзаводов.

Украинские беспилотники ударили по российским спиртзаводам в Воронежской области РФ.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, речь идет об атаке на спиртзавод в населенном пункте Анна. На таких объектах россияне изготавливают авиационное и ракетное топливо.

«БПЛА атаковали еще один спиртзавод в населенном пункте Анна, что в 240 км от границы с Украиной. На спиртзаводах РФ делает ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества», — отметил Коваленко.

По данным местных жителей, БПЛА также атаковали сегодня спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук