Украина ударила дронами по секретным заводам россиян

Украина ударила дронами по секретным заводам россиян3
- 28.10.2024, 9:55
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Их прячут под видом спиртзаводов.
Украинские беспилотники ударили по российским спиртзаводам в Воронежской области РФ.
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, речь идет об атаке на спиртзавод в населенном пункте Анна. На таких объектах россияне изготавливают авиационное и ракетное топливо.
«БПЛА атаковали еще один спиртзавод в населенном пункте Анна, что в 240 км от границы с Украиной. На спиртзаводах РФ делает ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества», — отметил Коваленко.
По данным местных жителей, БПЛА также атаковали сегодня спиртзавод в селе Красное Воронежской области. От пгт Анна до села Красное около 50 километров.