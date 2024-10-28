Наталья Радина: Важно, чтобы в день «выборов» были пустые участки 2 28.10.2024, 10:24

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Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Фарс нужно игнорировать.

В Беларуси на 26 января 2025 года объявлены так называемые «президентские выборы». Фактически — досрочные. Лукашенко уже объявил о своем участии.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина раскритиковала «план» офиса Тихановской на так называемые выборы и призвала их бойкотировать:

— Конечно, никакого влияния на ситуацию внутри страны Тихановская не оказывает. Происходит имитация деятельности. После объявления даты «выборов» офис Тихановской выступил с призывом «голосовать против всех». Это абсолютная игра в пользу власти. Считаю, что эти «выборы» нужно полностью игнорировать. Когда вы призываете людей голосовать против всех, вы обеспечиваете властям явку. Вы призываете белорусов приходить на избирательные участки, легитимизируя этот фарс и обеспечивая картинку для пропагандистских телеканалов. Потом Лукашенко рисует цифру в 80%. Я призываю белорусов не участвовать в «выборах», игнорировать их по мере сил и возможностей. Если же вас заставляют (мы понимаем, что власти будут использовать административный ресурс), лучше портить эти бюллетени. Понятно, что сегодня сложно говорить об открытом протесте против власти, учитывая уровень репрессий, но проигнорировать эти «выборы», считаю, обязан каждый гражданин Беларуси.

Мы прекрасно понимает, что цифры уже заготовлены. Наверняка Лукашенко захочет нарисовать порядка 80%. Возможно, больше, ведь у Путина на прошлых «выборах» было 87%. Это не имеет никакого значения. Но очень важно, чтобы в день «выборов» были пустые участки. Да, людей будут гнать на досрочное голосование, ведь проще человека с рабочего места отправить, но в день «выборов» мы в состоянии обеспечить пустые участки. Именно так белорусы выразят свой протест против диктатуры. Это абсолютно безопасно.

Может ли на этих «выборах» появится технический кандидат, которого может поддержать оппозиция? Наталья Радина считает, что этот вариант исключен:

— В 2025 году такой сценарий невозможен. Сегодня на горизонте не видно даже спойлеров, которые решатся пойти с Лукашенко на эти «выборы». Но, думаю, найдутся несколько людей, которые будут невыгодно выглядеть на фоне диктатора. Хотя сейчас любой кандидат будет выглядеть более выигрышно, настолько Лукашенко дряхлый и слабый. Но это будут абсолютно безопасные люди. Про голосование тут невозможно говорить, нужно его игнорировать.

В «выборах» есть смысл участвовать, если после них организовывается акция протеста. А явку диктатору обеспечивать нельзя.

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