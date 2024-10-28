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СМИ раскрыли план Трампа по Украине

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  • 28.10.2024, 15:14
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СМИ раскрыли план Трампа по Украине
Дональд Трамп
Фото: AP

По сути — новый «Минск».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах остановит войну в Украине еще до своего вступления в должность, — да и вообще способен сделать это «за 24 часа». Правда, он не пояснял, как именно этого добьется. Судя по последней информации из окружения Трампа, он намерен заключить своеобразные «Минские соглашения — 3», а их реализацию взвалить на Европу.

Некоторое представление о планах республиканских кандидатов в случае их попадания в Белый дом дал полтора месяца назад партнер Трампа в предвыборной гонке Джеймс Дэвид Вэнс. Мирный план может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на нынешней линии соприкосновения российских и украинских войск, сказал кандидат в вице-президенты. Ее нужно будет сильно укрепить, чтобы российская армия не повторила вторжения, а Украина взамен откажется от вступления в НАТО, сохранив суверенитет ценой нейтралитета.

Вскоре после этого президент Владимир Зеленский называл предложение Вэнса «радикальным». Украине просто предлагают отдать свои территории, для нее такая идея неприемлема, добавил он.

Замысел может заключаться в том, чтобы переосмыслить первые и вторые Минские соглашения, пояснил Financial Times давно работающий с Трампом советник. Они заключались в 2014 и 2015 гг. с целью остановить военные действия в Донбассе и предусматривали предоставление автономии восточным регионам Украины. В этот раз для исполнения нового соглашения должен быть предусмотрен механизм его реализации, предусматривающий наказания за нарушение, говорит советник Трампа. Но следить за его соблюдением должны европейские вооруженные силы, а не войска НАТО или ООН, настаивает он:

— Америка будет настаивать на двух вещах. В механизме реализации у нас не будет задействовано ни одного мужчины и ни одной женщины. Мы за него не платим. За него платит Европа.

Членство в НАТО Украине не будут предлагать, чтобы склонить Россию к переговорам, пояснил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтз, который при Трампе работал в Белом доме, а теперь — в Центре американской безопасности при America First Policy Institute. «Мы замораживаем конфликт, Украина не отдает никаких территорий, не отказывается от территориальных претензий [на оккупированные земли], и мы ведем переговоры, исходя из понимания, что итогового соглашения, вероятно, не будет, пока Путин не уйдет со сцены», — сказал он.

Чтобы заставить Путина, чьи войска постепенно занимают новые территории, сесть за стол переговоров, Трамп может пригрозить обрушить цены на нефть и газ, говорит Майк Уолтц, один из главных спикеров по теме национальной безопасности среди республиканцев в Палате представителей Конгресса. «Президент очень хорошо понимает, как оказывать давление, и у нас есть огромный рычаг экономического давления на Россию. Первым шагом будет, говоря его словами, „качай, детка, качай“ (так Трамп призывал увеличить нефтедобычу в США. — TМТ). Мы заливаем мир более дешевыми и чистыми американскими нефтью и газом и снижаем цены», — объяснил Уолтц FT. (Он, правда, не пояснил, почему частные американские компании, которым к тому же запрещено антимонопольным законодательством предпринимать согласованные действия, вдруг пойдут на массовое увеличение производства и экспорта, обрушив мировые цены ниже себестоимости своей добычи и лишив тем самым дивидендов своих акционеров, перед которыми они, как перед собственниками, прежде всего и отвечают.)

Обвал цен на нефть не понравится и Саудовской Аравии, которая была важным союзником США во время первого президентского срока Трампа. Но близкие к нему люди настаивают, что он все-таки сможет оказать экономическое давление на Путина, пишет FT. Они также указывают на то, что Трамп способен эффективно добиваться мирных договоренностей, приводя в качестве примера соглашения о нормализации отношений, которые Израиль подписал с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, когда Трамп был президентом.

«Он показал, что знает, как усаживать людей за стол переговоров. Он постоянно это делал, — говорит Рик Гренелл, бывший посол США в Германии и преданный сторонник Трампа, который, по информации FT, может получить высокий пост в случае победы того на выборах. — Арабы и израильтяне, русские и украинцы будут следующими».

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