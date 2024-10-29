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Ученые рассказали, как отличить надежных в отношениях мужчин

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  • 29.10.2024, 10:09
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Ученые рассказали, как отличить надежных в отношениях мужчин

Есть важный маркер.

Американские ученые из Университета Окленда в штате Мичиган нашли связь между интеллектом и вовлеченностью в отношения среди мужчин. Кроме того, интеллектуальные способности указывают на низкую склонность к аверсивному (враждебному) поведению. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Команда набрала 202 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, состоящих в отношениях не менее полугода.

Для оценки общего интеллекта исследователи использовали Международный ресурс когнитивных способностей.

Участники также заполнили опросы, разработанные для выявления аверсивного поведения, направленного на партнера: частоты оскорблений партнера, сексуального принуждения и затратных тактик удержания партнера (эмоциональное манипулирование партнером, контроль за его местонахождением, угрозы возможным соперникам и так далее).

Добровольцы прошли оценку ревности, психопатии, эректильной дисфункции, а также ответили на вопросы о вовлеченности в отношения.

Исследователи обнаружили, что более высокий общий интеллект был явно связан с более позитивным поведением и снижением негативного поведения в романтических отношениях. Интеллектуально развитые мужчины реже оскорбляли женщин и демонстрировали другие формы аверсивного поведения.

Самым сильным маркером надежности и доброжелательности мужчины в отношениях оказались высокие баллы в заданиях на распознавание образов и последовательное рассуждение. Эти тесты задействуют когнитивные навыки, поддерживающие контроль импульсов, решение проблем и способность продумывать действия.

Интеллект также был положительно связан с более желательными результатами отношений. Мужчины с более высоким интеллектом сообщили о большем общем вложении в отношения, что предполагает, что интеллект может поддерживать более глубокую, более постоянную приверженность романтическим отношениям.

Однако интеллект не показал значимых связей с другими переменными, такими как ревность или поведение, направленное на сохранение партнера ради собственной выгоды.

Это открытие предполагает, что интеллект может специфически влиять на определенные вредные формы поведения и позитивные инвестиции, а не на всю динамику отношений по всем направлениям.

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