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Позор российской ПВО

  • Сергей Ауслендер
  • 29.10.2024, 12:43
  • 1,632
Позор российской ПВО

Пасьянс тут складывается интересный.

По какой-то странной причине «Эль-Аль» (национальный авиаперевозчик Израиля) вдруг поотменял рейсы в Москву с формулировкой «из-за оперативных сложностей». Не умею сказать какие там «сложности», но на этом направлении «Эль-Аль» греб деньги даже не лопатой, а чем-то повместительнее — билет в Москву стоил дороже, чем в Лос-Анджелес, летали 777-е Боинги, забитые по самое не хочу.

Осмелюсь предположить, что «оперативные сложности» возникли в другом месте, а именно в Иране и не совсем с авиаперевозками. В последние часов 12 валом пошли сообщения, что доблестная израильская авиация грохнула в Иране самоновейший комплекс ПВО С-400. Официально их туда Орда не поставляла, но если припомнить срочные визиты Шойгу и незапланированные рейсы военно-транспортной авиации РФ, то картиночка-то начинает складывать в интересный пазл.

Если это предположение верно, то сейчас Москва ведет активные переговоры с Иерусалимом, чтобы это не просочилось никуда, иначе накрываются контракты на поставку С-400, кому теперь они нужны после такого.

Но есть и другой вариант. Совершенно официально С-400 стоит в Сирии, в Хмеймим. Это не секрет. Его радар видит все Восточное Средиземноморье и уж точно — всю территорию Израиля. То есть отследить взлет и направление движение израильских самолетов он мог совершенно спокойно, чтобы потом передать эти данные иранцам. При определенных условиях и интеграции систем, это может происходить в реальном времени. Это я к чему?

К тому, что наши могли вырубить этот радар, есть разные способы, не обязательно его бомбить, можно взломать, заспуфить, подавить электромагнитным излучением — после чего спокойно лететь, делать свои дела в Иране. Результат все тот же — позор и явное технологическое отставание российской ПВО.

Короче, пасьянс тут складывается интересный.

Сергей Ауслендер, Telegram

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